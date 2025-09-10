Έρχονται (σε κύματα) δημοσκοπήσεις και έχουν μεγάλο ενδιαφέρον

Η φετινή εμφάνιση του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ΔΕθ είχε σίγουρα ξεχωριστό ενδιαφέρον καθώς η κυβέρνησή του δεν είναι στα καλύτερά της. Ξεχωριστό ενδιαφέρον όμως παρουσιάζουν και οι δημοσκοπήσεις που τρέχουν αυτές τις μέρες. Ξεκίνησαν Δευτέρα, με την ανάλυση της μείωσης φόρων που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός και θα αρχίσουν να δημοσιοποιούνται από αύριο Πέμπτη στα Μέσα Ενημέρωσης που τα έχουν παραγγείλει.

Δεν έχει σημασία τώρα να σας πω ποιός μετράει και για ποιόν, άλλωστε τα σχήματα ίδια είναι.

Σημασία έχει τι έχουν αρχίσει και βρίσκουν. Έκανα λοιπόν τα τηλέφωνά μου. Ε, ξέρετε τώρα , τα λόγια δεν είναι και εύκολα την στιγμή που οι έρευνες ακόμα τρέχουν και τουλάχιστον δεν έχει συγκεντρωθεί όλο το δείγμα.

Ωστόσο, μου λένε οτι τα αποτελέσματα έχουν μεγάλο ενδιαφέρον και εάν επιβεβαιωθούν όσα καταγράφονται μέχρι στιγμής θα έχουμε αρκετά να συζητάμε.

Δεν λέω τίποτα άλλο, μην φάω και το ψωμάκι των ανθρώπων. Εδώ είμαστε να τα δούμε όλα.

Α, να μην ξεχάσω: Το Μαξίμου μετράει κι αυτό, όχι όμως σε όλο το φάσμα καθώς έχουν αποφασίσει να τρέξουν τις μετρήσεις τους στο σύνολο των ερωτήσεων μετά και την εμφάνιση Ανδρουλάκη στην ΔΕΘ το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.