Στην αντεπίθεση το Μαξίμου: Στο δρόμο βγαίνει ο Μητσοτάκης για τα μέτρα, επίσκεψη στο Χαϊδάρι

Είναι σαφές ότι στην κυβέρνηση επενδύουν στην…εμπέδωση των σημαντικών φοροαπαλλαγών για τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες με παιδιά, τους νέους, τους συνταξιούχους και τους ενστόλους, επιχειρώντας να προσανατολίσουν την πολιτική συζήτηση προς τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες μακριά από την τοξικότητα, που βολεύει την αντιπολίτευση, όπως λένε.

Στο Χαϊδάρι σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Μπροστάρης σε αυτήν την προσπάθεια μπαίνει εκ των πραγμάτων ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης , ο οποίος εφ εξής θα βρίσκεται συχνά πυκνά εκτός του πρωθυπουργικού γραφείου σε περιοδείες εντός και εκτός λεκανοπεδίου προβάλλοντας το κυβερνητικό έργο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του flash.gr, σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί σε μία λαική περιοχή της πρωτεύουσας, το Χαϊδάρι, όπου θα έχει την ευκαιρία να συνομιλήσει με πολίτες και φίλους της Νέας Δημοκρατίας, ώστε να αντιληφθεί από πρώτο χέρι πως έχουν υποδεχθεί οι πολίτες τα μέτρα, που εξαγγέλθησαν το προηγούμενο Σάββατο. Άλλωστε, στην κυβέρνηση βρίσκονται εν αναμονή των πρώτων δημοσκοπήσεων και αισιοδοξούν ότι θα καταγράφουν άνοδο των «γαλάζιων» ποσοστών, καθώς «το πακέτο είναι προσεκτικά στοχευμένο και πολιτικά χωροθετημένο», όπως επισημαίνει στο flash.gr κορυφαίος Υπουργός.

Έτερη γραμμή κυβερνητικής πληροφόρησης επισημαίνει ότι τα μέτρα του προηγούμενου Σαββάτου επαναβεβαιώνουν την πρόθεση του Μεγάρου Μαξίμου να επιστρέφει στην κοινωνία το μέρισμα ανάπτυξης, δημιουργώντας προσδοκίες και για νέα θετικά μέτρα τους επόμενους μήνες. Σε αυτήν την προοπτική αναφέρθηκε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τακτική επίσκεψη του στο Προεδρικό Μέγαρο. «Προσδοκία μας είναι κάθε χρόνο να μπορούμε αυτό το αναπτυξιακό πλεόνασμα να το επιστρέφουμε στην κοινωνία με τρόπο δίκαιο» σημείωσε, επαναλαμβάνοντας, πάντως, την πάγια υποχρέωση της χώρας να τηρεί απαρέγκλιτα τους δημοσιονομικούς κανόνες.

Ούτως ή άλλως, η ξεκάθαρη απάντηση του πρωθυπουργού για εξάντληση της 4ετίας στην κυβέρνηση προσφέρει στο κυβερνών κόμμα ένα καθαρό πολιτικό διάδρομο έως την Άνοιξη του 2027, «χρόνος ικανός ώστε να ωριμάσουν και να ολοκληρωθούν οι προγραμματισμένες μεταρρυθμίσεις», όπως τονίζει αρμόδιο κυβερνητικό στέλεχος. Στην κυβέρνηση επιθυμούν το μήνυμα της ΔΕΘ να περάσει χωρίς παράσιτα και παρεμβολές, επιχειρώντας παράλληλα να εξουδετερώσουν τυχόν…αντιπερισπασμούς που πιθανώς να δοκιμάσουν τις κυβερνητικές αντοχές.