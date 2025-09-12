Τον Μάξιμο Χαρακόπουλο προτείνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για Γραμματέα της Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας

Με απόφαση του πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη, για τη θέση του Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ προτείνεται ο βουλευτής Λάρισας, Μάξιμος Χαρακόπουλος.

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας θα συνεδριάσει στις 19 Σεπτεμβρίου, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού, με αποκλειστικό θέμα την εκλογή του νέου Γραμματέα.

Αυτό επιβεβαιώνει και το ρεπορτάζ του flash.gr, ότι ο πρωθυπουργός θα ανακοίνωνε τον διάδοχο του εκλιπόντα, Απόστολου Βεσυρόπουλου, πριν την έναρξη της λειτουργίας της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στις 15 Σεπτεμβρίου.