Δυο πρόσωπα για τη θέση του Γραμματέα της «γαλάζιας» Κ.Ο.

Αδειάζει η κλεψύδρα για τον ορισμό του επόμενου Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδος της Νέας Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του flash.gr, ο πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει τις επόμενες ώρες τον διάδοχο του εκλιπόντα, Απόστολου Βεσυρόπουλου, με τη shortlist, που έχει στα χέρια του να αναγράφει δύο ονόματα: τον Μάξιμο Χαρακόπουλο και τον Γιώργο Στύλιο.

Η ανακοίνωση του «εκλεκτού» του Μεγάρου Μαξίμου αναμένεται να προηγηθεί της έναρξης της λειτουργίας της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στις 15 Σεπτεμβρίου, όπως αναφέρουν κυβερνητικοί παράγοντες.

Η στήλη πληροφορείται, επίσης, πως στα τέλη της επόμενης εβδομάδας και πριν από το ταξίδι του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών θα συγκληθεί η Κοινοβουλευτική Ομάδα, ώστε να εκλεγεί ο νέος Γραμματέας.