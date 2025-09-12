Χαρακόπουλος για την πρόταση Μητσοτάκη: Κοινός μας στόχος η άνοδος της ευημερίας των Ελλήνων

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρότεινε τον βουλευτή Λάρισας Μάξιμο Χαρακόπουλου για τη θέση του Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας θα συνεδριάσει στις 19 Σεπτεμβρίου με αποκλειστικό θέμα την εκλογή του νέου Γραμματέα.

Σε δήλωσή του ο κ. Χαρακόπουλος κάνει λόγο για «ιδιαίτερα τιμητική πρόταση» και επικαλούμενος τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, σημειώνει πως «όλοι οι βουλευτές οφείλουμε να συνδράμουμε σε κλίμα ενότητας και δημιουργικής συμμετοχής το νομοθετικό έργο της κυβέρνησης».

Η δήλωση του Μάξιμου Χαρακόπουλου

«Η πρόταση που μου έκανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης να αναλάβω την υπεύθυνη θέση του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας είναι αναμφίβολα ιδιαίτερα τιμητική, αλλά και πρόκληση ακόμη ενεργότερης προσφοράς στην παράταξη σε μια ιδιαίτερη συγκυρία.

Και για τούτο την αποδέχομαι και τον ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη που δείχνει στο πρόσωπό μου και στην πολιτική μου διαδρομή.

Ασφαλώς, η τελική κρίση της υποψηφιότητάς μου είναι στα χέρια των φίλων συνάδελφών μου στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος.

Σε κάθε περίπτωση, ο επόμενος Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας καλείται να συνεχίσει το δύσκολο έργο που είχε αναλάβει ο αείμνηστος Απόστολος Βεσυρόπουλος, ο αδόκητος θάνατος του οποίου μας συγκλόνισε όλους.

Στην παρούσα ασταθή διεθνή συγκυρία, ως βουλευτές της παράταξης ευθύνης που ίδρυσε ο εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμανλής, οφείλουμε ακόμη περισσότερο να συνδράμουμε με όλες μας τις δυνάμεις, σε κλίμα ενότητας και δημιουργικής συμμετοχής, το νομοθετικό έργο της κυβέρνησης.

Κοινός μας στόχος είναι η άνοδος της ευημερίας όλων των Ελλήνων και η επιτυχής αντιμετώπιση των μεγάλων διεθνών προκλήσεων».