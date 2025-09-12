Άδωνις προς ΚΚΕ: Όπου κυβερνήσατε φύγατε με τα ελικόπτερα, όπως σήμερα στο Νεπάλ

Μέχρι και για την κατάσταση στο Νεπάλ… «αρπάχτηκαν» στη Βουλή, με τον Άδωνι Γεωργιάδη να «καρφώνει» το ΚΚΕ για την κριτική περί ελλείψεων στο ΕΣΥ και συγκεκριμένα στην Αίγινα, σχολιάζοντας πως «η κυβέρνηση του Νεπάλ που είναι μαρξιστική - λενινιστική, προφανώς και δεν κατάφερε να κάνει προσλήψεις και γι’ αυτό τώρα τρέχουν να σωθούν με ελικόπτερα».

«Φτάσαμε στο σημείο να λέμε ότι φταίει το Νεπάλ για να δικαιολογήσουμε τα κενά στο Κέντρο Υγείας Αίγινας! Αλλά κι εκεί, ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Κίνα λύνουν τους δικούς σας ανταγωνισμούς», υπήρξε το σχόλιο - απάντηση του «κόκκινου» βουλευτή Νίκου Αμπατιέλου, με τον υπουργό πάντως να επιμένει.

«Όπου κυβερνήσατε, με ελικόπτερα φύγατε. Είτε με τον Τσαουσέσκου στη Ρουμανία, είτε στο Νεπάλ σήμερα, είδαμε τι έγινε με τα κομμουνιστικά καθεστώτα!», υποστήριξε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Φτάνει με την κλάψα! Πιο σκληρά έχω δουλέψει εγώ από παιδάκι»

Αναφερόμενος πάντως στην υπόθεση του θανάτου της 79χρονης στην Αίγινα και στους οδηγούς του ασθενοφόρου, ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε πως «είναι απαράδεκτο να μη σηκώνουν τα κινητά τους».

«Ας σταματήσουμε με την κλάψα. Λες και είναι κάτεργο η θέση του οδηγού ασθενοφόρου στην Αίγινα. Τρεις μήνες το καλοκαίρι έχει δουλειά. Πόσο να οδηγήσεις το ασθενοφόρο στο 8ωρο; Πιο σκληρά έχω δουλέψει εγώ από παιδάκι», σχολίασε, επιμένοντας πως η συμπεριφορά των εργαζομένων δεν ήταν σωστή, καθώς και πως έγιναν λάθη από τη διοίκηση του Κέντρου Υγείας.