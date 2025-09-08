Γεωργιάδης για Δράμα: Απειλούσαν να μου «φυτέψουν εννιάρα σφαίρα» και το ΠΑΣΟΚ υποδαύλισε επεισόδια

Βαριές καταγγελίες από τον Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος έκανε λόγο για απειλές εις βάρος του στην επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου εργαζομένων του νοσοκομείου Δράμας, επιτιθέμενος ταυτοχρόνως με δριμύτητα στο ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας το πως επικρότησε, ακόμη και «υποδαύλισε» τα επεισόδια.

Ο υπουργός Υγείας απάντησε σε επίκαιρη ερώτηση του Τάσου Νικολαΐδη (ΠΑΣΟΚ) για τις ελλείψεις στο νοσοκομείο, στον απόηχο των επεισοδίων της περασμένης εβδομάδας τα οποία οδήγησαν στην ακύρωση της επίσκεψής του, καταγγέλλοντας πως στην επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου εργαζομένων υπήρξε το εξής απειλητικό σχόλιο εναντίον του: «κρεμάστε πρώτα τα κομματόσκυλα και μετά φυτέψτε μια εννιάρα σφαίρα στο κρανίο της σαύρας που θα έρθει».

«Εγώ προκήρυξα 20 θέσεις για το νοσοκομείο Δράμας και πήγα να δω τι γίνεται με την παθολογική και αυτοί έλεγαν πως θέλουν να μου φυτέψουν σφαίρα. Και το ΠΑΣΟΚ Δράμας έβγαλε ανακοίνωση υπέρ τους. Το ΠΑΣΟΚ το επικρότησε όλο αυτό. Είχατε τα μούτρα ως ΠΑΣΟΚ Δράμας και δεν ντραπήκατε την ιστορία σας, με όλα όσα συνέβησαν στα μνημόνια», υποστήριξε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Να πείτε στους τραμπούκους να σταματήσουν»

Απαντώντας, ο Τάσος Νικολαΐδης αρνήθηκε ότι επικρότησε τα επεισόδια, υποστηρίζοντας αντιθέτως πως εκείνος τα καταδίκασε.

«Εσείς θα τρώγατε τη σφαίρα στο κεφάλι και είναι στη θέση του ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης; Θα έπρεπε να είχε φύγει εάν κινδυνεύει ο υπουργός Υγείας», υποστήριξε.

«Μένω έκπληκτος που καταδικάζετε κύριε Νικολαίδη. Σας διαβάζω την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ Δράμας που μιλά για προσχηματική αποχώρησή μου», ανταπάντησε ο Άδωνις Γεωργιάδης, ενώ κατήγγειλε μάλιστα πως η τοπική οργάνωση του ΠΑΣΟΚ «υποδαύλισε την ένταση», την ώρα που οι εργαζόμενοι «όρμησαν δια της βίας στην αστυνομία».

Ο υπουργός Υγείας ξεκαθάρισε πως θα επισκεφτεί το νοσοκομείο μόνο εάν του στείλει πρόσκληση ο σύλλογος εργαζομένων και του εγγυηθεί πως δεν θα γίνει κάποιο επεισόδιο.

Κλιμακώνοντας δε την επίθεση στο ΠΑΣΟΚ, ο υπουργός ανέφερε: «Αφήστε τις υποκρισίες. Θέλετε να είστε και με τον αστυφύλαξ και με τον χωροφύλαξ. Δεν θα αφήσω έτσι την υποκρισία σας. Να πάτε στους τραμπούκους και να τους πείτε να σταματήσουν τους τραμπουκισμούς!».