Δικογραφία για 28χρονο που έστελνε απειλητικά μηνύματα στον Παύλο Μαρινάκη

Δικογραφία σε βάρος 28χρονου ημεδαπού σχημάτισε η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, ο οποίος κατηγορείται ότι έστελνε κατ’ εξακολούθηση απειλητικά και υβριστικά μηνύματα μέσω διαδικτύου στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη.

Η υπόθεση ξεκίνησε έπειτα από έγκληση που υπέβαλε ο κ. Μαρινάκης, καταγγέλλοντας ότι τον περασμένο Φεβρουάριο άγνωστος χρήστης κοινωνικού δικτύου απέστειλε στον προσωπικό του λογαριασμό πολυάριθμα μηνύματα με εξυβριστικό και απειλητικό περιεχόμενο.

Μετά από παραγγελία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, διενεργήθηκε προκαταρκτική εξέταση. Στο πλαίσιο αυτής, πραγματοποιήθηκε ενδελεχής ψηφιακή έρευνα και αλληλογραφία με τη διαχειρίστρια εταιρεία του μέσου κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και με εταιρείες παροχής υπηρεσιών διαδικτύου. Από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, ταυτοποιήθηκε ο 28χρονος ως ο διαχειριστής του λογαριασμού από τον οποίο είχαν σταλεί τα μηνύματα.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.