Άδωνις Γεωργιάδης: Θα πάω στο νοσοκομείο της Δράμας - Η επιστολή των εργαζόμενων

Στο νοσοκομείο Δράμας πρόκειται να μεταβεί άμεσα ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, όπως ο ίδιος ανακοίνωσε. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ανακοίνωσε την πρόθεσή του να επισκεφθεί άμεσα το ΓΝ Δράμας, μετά από πρόκληση που του απηύθυνε ο ιατρικός σύλλογος του νοσοκομείου και τις διαβεβαιώσεις που φέρονται να έδωσαν οι εργαζόμενοι στην διοίκηση του ιδρύματος για την ασφάλεια του.

«Μετά την έντονη συζήτηση που είχα στην Βουλή, παρέλαβα στο γραφείο μου αυτήν την ευγενική πρόσκληση από τον Σύλλογο των Ιατρών του Νοσοκομείου Δράμας. Όπως με πληροφόρησε η Διοίκηση του Νοσοκομείου και ο έτερος Σύλλογος των Εργαζομένων (που είχε διοργανώσει τις συγκεντρώσεις) ζητά την επίσκεψη μου και άπαντες εγγυώνται την ειρήνη κατά την επίσκεψη μου αυτή» ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Υγείας.

Ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε επίσης: «Φυσικά και την αποδέχομαι και την προγραμματίζω άμεσα. Εγώ ούτως ή αλλως ήθελα και να πάω και το θεωρούσα σημαντικό. Κάποιοι ανεγκέφαλοι με εμπόδισαν δια της βίας. Και θα πάω λοιπόν και θα βρούμε λύσεις.

Υγ: ιδιαιτέρως ευχαριστώ το Σύλλογο για την δημόσια αναγνώριση του, των πραγματικών μου προσπαθειών και της αληθινής μου βούλησης να βρω λύσεις στα προβλήματα. Με τέτοια πνεύμα καλοπιστίας θα πάμε το ΕΣΥ μπροστά όλοι μαζί».

Ο υπουργός Υγείας δημοσιοποίησε με την ανάρτησή του και την επιστολή που του απέστειλε ο Σύλλογος των Ιατρών του Νοσοκομείου Δράμας.