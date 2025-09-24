Μητσοτάκης σε ομογένεια: Η Ελλάδα επέστρεψε οριστικά και «ρίχνει γροθιά πάνω από το βάρος της»

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι, έδωσε το «παρών» σε επίσημο γεύμα που συνδιοργάνωσαν 28 ελληνοαμερικανικές οργανώσεις επιβεβαιώνοντας τη σταθερή στήριξή του στον απόδημο ελληνισμό. Ανάμεσα στους διοργανωτές βρίσκονταν κορυφαίοι φορείς όπως οι AHEPA, HALC, PSEKA, AHI, HANC, HACC και άλλοι.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι τίποτα από όλα αυτά δεν θα ήταν δυνατό χωρίς την πολιτική σταθερότητα που έχουμε. «Το 2023 ο ελληνικός λαός μας εμπιστεύτηκε με απόλυτη πλειοψηφία. Είναι υποχρέωσή μας να τιμήσουμε αυτήν την εμπιστοσύνη. Η Ελλάδα σήμερα "ρίχνει γροθιά πάνω από το βάρος της". Έχουμε ενεργό ρόλο στην Ευρώπη, την οποία βλέπουμε ως οικογένεια, αλλά και ως θεσμό που χρειάζεται εκσυγχρονισμό – κι εμείς συμβάλλουμε σε αυτό. Και βεβαίως γνωρίζουμε ότι υπάρχει και η άλλη Ελλάδα, έξω από τα σύνορα. Οι δεσμοί με τη διασπορά, και ιδιαίτερα με την ελληνοαμερικανική κοινότητα, γίνονται όλο και ισχυρότεροι. Αυξάνουμε τον προϋπολογισμό του ΥΠΕΞ κατά 25 εκατ. ευρώ – η πρώτη σημαντική αύξηση για τους διπλωμάτες μας, που κάνουν εξαιρετική δουλειά σε δύσκολες συνθήκες», είπε.

Εκδήλωση με έντονο συμβολισμό ενότητας και συνεργασίας

Το πρωθυπουργικό ζεύγος υποδέχθηκαν θερμά η πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ Αικατερίνη Νασίκα και ο εκτελεστικός διευθυντής της «Ελληνικής Πρωτοβουλίας» (THI) Μάικ Μανάτος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αντάλλαξε εγκάρδιες χειραψίες με προσκεκλημένους, πριν καθίσει στο τραπέζι, σε μια εκδήλωση που είχε έντονο συμβολισμό ενότητας και συνεργασίας.

Σε φωτογραφίες που εξασφάλισε το flash.gr, διακρίνονται μεταξύ άλλων ο Μάικλ Ρήγας, Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, ο γνωστός επιχειρηματίας Τζον Κατσιματίδης, καθώς και ο Έλληνας Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.

Η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη σε μια τόσο ευρεία ομογενειακή σύναξη ανέδειξε για ακόμη μία φορά τη σημασία που δίνει η Ελλάδα στη διατήρηση των δεσμών με την Ομογένεια. Στην εκδήλωση αναμένεται να παρασημοφορηθούν επιφανείς ομογενείς.

«Παρατήρησα ότι ο τίτλος της πρόσκλησης στην εκδήλωση ήταν «Is Greece back?» με ερωτηματικό. Και ρώτησα: μήπως θα έπρεπε να ζητήσουμε από τους συμμετέχοντες να ψηφίσουν για το αν αυτό το ερωτηματικό πρέπει να αφαιρεθεί; Γιατί η Ελλάδα επέστρεψε οριστικά. Και αυτό μας κάνει όλους πολύ υπερήφανους.



Κάνει επίσης τη δική μου δουλειά ευκολότερη καθώς σχεδιάζουμε τα επόμενα βήματα σε αυτό το συναρπαστικό ταξίδι που μας πήγε από μια χώρα στο χείλος της χρεοκοπίας σε μία από τις καλύτερα αποδιδόμενες οικονομίες της Ευρώπης. Πριν δέκα χρόνια, η Γαλλία δανειζόταν με 1%, η Ελλάδα με 10%. Σήμερα το κόστος δανεισμού της Ελλάδας είναι χαμηλότερο από εκείνο της Γαλλίας. Λίγοι θα στοιχημάτιζαν πως αυτό θα συνέβαινε. Είναι, όμως, απόδειξη της ανθεκτικότητας του ελληνικού λαού και της επίδρασης που μπορούν να έχουν οι ορθές οικονομικές πολιτικές.



Τα θεμελιώδη μας παραμένουν εξαιρετικά ισχυρά. Η οικονομία μας αναπτύσσεται με ρυθμό πάνω από το διπλάσιο του μέσου όρου της Ευρωζώνης. Συνεχίζουμε να προσελκύουμε σημαντικές άμεσες ξένες επενδύσεις. Έχουμε προσελκύσει πάνω από 30 δισ. ευρώ τα τελευταία πέντε χρόνια. Ο τουριστικός μας τομέας ανθεί, με περίπου 36 εκατομμύρια επισκέπτες φέτος – νέα χρονιά-ρεκόρ.



Αλλά η επιτυχία δεν περιορίζεται στον τουρισμό. Αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις υποδομές, τις υπηρεσίες. Την Ελλάδα που γίνεται κόμβος υγείας και εκπαίδευσης για την περιοχή. Είμαι πολύ υπερήφανος που καταφέραμε να υλοποιήσουμε μια μεταρρύθμιση για την οποία πάλευα χρόνια: από τον Οκτώβριο θα λειτουργούν μη κερδοσκοπικά ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα, προσελκύοντας ξένους φοιτητές, ενώ τα δημόσια ανοίγονται στον κόσμο, ιδίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, μέσα από σημαντικές συνεργασίες.



Ταυτόχρονα βλέπουμε την άνθηση του τεχνολογικού τομέα στην Ελλάδα, με εκατοντάδες νεοφυείς επιχειρήσεις που επενδύουν σε αιχμή τεχνολογίας όπως η τεχνητή νοημοσύνη, φέρνοντας Έλληνες πίσω από το εξωτερικό. Για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια είδαμε αντιστροφή στο brain drain: περισσότεροι Έλληνες επιστρέφουν από όσους φεύγουν. Αυτό μας γεμίζει υπερηφάνεια.



Θέλω να σας ενημερώσω και για μια σημαντική εκδήλωση που θα γίνει εδώ, στη Νέα Υόρκη, το πρώτο Σαββατοκύριακο του Δεκεμβρίου – 7 Δεκεμβρίου. Το Υπουργείο Εργασίας θα έρθει με 50 κορυφαίους εργοδότες για ανοιχτή εκδήλωση στρατολόγησης. Το έχουμε κάνει σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις με μεγάλη επιτυχία.



