Χουριέτ: Δεν υπήρχε ανακοίνωση συνάντησης Μητσοτάκη, Ερντογάν- Ταραγμένη περίοδος στα ελληνοτουρκικά

Με τίτλο «Η Αθήνα είναι γεμάτη σενάρια: Γιατί δεν συναντήθηκε ο Ερντογάν με τον Μητσοτάκη;», η εφημερίδα Χουριέτ αναφέρεται στη ματαίωση της συνάντησης του Έλληνα πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο, επισημαίνοντας ότι για τη συνάντηση δεν υπήρξε ανακοίνωση από την Άγκυρα.

Μάλιστα, στο ίδιο δημοσίευμα η φιλοκυβερνητική εφημερίδα σημειώνει ότι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις βρίσκονται σε μια περίοδο έντασης εξαιτίας των μονομερών κινήσεων της Ελλάδας.

"Ενώ τα δυόμισι χρόνια ηρεμίας στις τουρκοελληνικές σχέσεις έχουν μετατραπεί σε μια ταραγμένη περίοδο λόγω των μονομερών κινήσεων της Ελλάδας, η αποτυχία συνάντησης του Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη κατά τη διάρκεια των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη έχει οδηγήσει σε διάφορα σενάρια, ιδίως εντάσεις, στην Αθήνα.

Παρόλο που δεν εκδόθηκε καμία ανακοίνωση από την Άγκυρα, η Αθήνα είχε ανακοινώσει ημέρες νωρίτερα ότι οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν στο σπίτι της Τουρκίας στη Νέα Υόρκη την Τρίτη στις 9:00 μ.μ. ώρα Τουρκίας. "