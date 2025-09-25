Breaking news icon BREAKING
NEWS

Κίνηση: Αλαλούμ στους δρόμους της Αθήνας - Στο «κόκκινο» Κηφισός, Κηφισίας, Μεσογείων

Γνώμες Πολιτική CDU Ελληνοτουρκικά Κυριάκος Μητσοτάκης Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Γερμανικό ενδιαφέρον για την ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν

Φωτ. Eurokinissi
Φωτ. Eurokinissi
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ avatar
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ

Όπως είναι εύλογο η είδηση της ακύρωσης του προγραμματισμένου ραντεβού Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη διέσχισε με ταχύτητα φωτός τον Ατλαντικό και προκάλεσε αίσθηση στις μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Όπως πληροφορείται η στήλη ήταν το πρώτο πράγμα, που ρώτησε ο Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων του CDU, Γιάκομπ Σροτ, τον Έλληνα ομόλογο του, Τάσο Χατζηβασιλείου, που βρίσκεται στο Βερολίνο μαζί με άλλους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ως προσκεκλημένοι των Γερμανών Χριστιανοδημοκρατών.

Ο βουλευτής Σερρών και Γραμματέας των Διεθνών Σχέσεων της ΝΔ εξήγησε ότι η ακύρωση προήλθε από την τουρκική πλευρά επαναλαμβάνοντας ότι η Ελλάδα τάσσεται παγίως υπέρ του Ελληνοτουρκικού διαλόγου. Ο κ. Χατζηβασιλείου, που διατηρεί ενεργό το δίκτυο των σημαντικών επαφών του στις ισχυρές ευρωπαικές πρωτεύουσες συναντήθηκε επίσης και με τον προσωπάρχη του Καγκελαρίου Μέρτς,

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Γνώμες Πολιτική CDU Ελληνοτουρκικά Κυριάκος Μητσοτάκης Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader