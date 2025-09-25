Γερμανικό ενδιαφέρον για την ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν

Όπως είναι εύλογο η είδηση της ακύρωσης του προγραμματισμένου ραντεβού Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη διέσχισε με ταχύτητα φωτός τον Ατλαντικό και προκάλεσε αίσθηση στις μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Όπως πληροφορείται η στήλη ήταν το πρώτο πράγμα, που ρώτησε ο Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων του CDU, Γιάκομπ Σροτ, τον Έλληνα ομόλογο του, Τάσο Χατζηβασιλείου, που βρίσκεται στο Βερολίνο μαζί με άλλους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ως προσκεκλημένοι των Γερμανών Χριστιανοδημοκρατών.

Ο βουλευτής Σερρών και Γραμματέας των Διεθνών Σχέσεων της ΝΔ εξήγησε ότι η ακύρωση προήλθε από την τουρκική πλευρά επαναλαμβάνοντας ότι η Ελλάδα τάσσεται παγίως υπέρ του Ελληνοτουρκικού διαλόγου. Ο κ. Χατζηβασιλείου, που διατηρεί ενεργό το δίκτυο των σημαντικών επαφών του στις ισχυρές ευρωπαικές πρωτεύουσες συναντήθηκε επίσης και με τον προσωπάρχη του Καγκελαρίου Μέρτς,