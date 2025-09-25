Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία: «Λίγο αυταρχική χώρα αλλά σύμμαχός μας, να τους δώσουμε τα F35»

Στην πεποίθηση ότι η Τουρκία είναι λίγο αυταρχική χώρα αλλά η μεγαλύτερη σύμμαχος των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, εξέφρασε ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία Τομ Μπάρακ αφήνοντας αιχμές κατά Ε.Ε και Κογκρέσου για την μη ένταξη στην Ένωση και στο πρόγραμμα των F35 αντίστοιχα.



Ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία Τομ Μπάρακ μίλησε στην Ετήσια Σύνοδο Κορυφής Concordia του 2025, με τίτλο «Φωνές Διπλωματίας: Διαμορφώνοντας τον Ρόλο της Αμερικής στον Κόσμο».



Ο Τομ Μπάρακ με φόντο την επίσκεψη του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Λευκό αναφέρθηκε στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, τονίζοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει βαρεθεί τις κατηγορίες σε βάρος της Τουρκίας όσον αφορά τη σχέση της με Ρωσία και Χαμάς , προσθέτοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε μια έξυπνη κίνηση δίνοντας νομιμοποίηση στην Τουρκία.



«Όλα παρεξηγούνται. Είναι φίλοι ή εχθροί; Έχουν επαφές με τη Ρωσία. Είναι συντηρητικοί Μουσουλμάνοι. Δεν έχουν καταδικάσει την «Μουσουλμανική Αδελφότητα» και τη «Χαμάς», που είναι επιθετικοί Μουσουλμάνοι. Αυτοί είναι ισχυρισμοί που δημιουργούν σύγχυση. Τα ίδια θέματα συζητούνται για δέκα χρόνια. Ο Πρόεδρός μας τώρα λέει "έχω βαρεθεί με όλα αυτά, ας κάνουμε μια θαρραλέα κίνηση και ας τους δώσουμε αυτό που χρειάζονται". Και ποιο είναι αυτό κύριε Πρόεδρε; Λέει νομιμοποίηση. Και είναι τόσο έξυπνος, γιατί δεν είναι θέμα γραμμών, δεν είναι θέμα S400, δεν είναι θέμα F16, είναι θέμα νομιμοποίησης».

«Λίγο αυταρχική χώρα αλλά σύμμαχός μας»

Ο Αμερικανός πρέσβης, αν και χαρακτήρισε τη Τουρκία λίγο αυταρχική, σημείωσε ότι είναι ο μεγαλύτερος σύμμαχος στο ΝΑΤΟ ενώ άφησε αιχμές κατά του Κογκρέσου για την μη πώληση των F35 Fστην Άγκυρα.

«Έχεις μια χώρα που είναι ο μεγαλύτερος μας σύμμαχος στο ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ είναι Ευρώπη. Και η Ευρώπη δεν της επιτρέπει να μπει στην ΕΕ. Είναι ο μεγαλύτερος μας σύμμαχος και ο μεγαλύτερος αγοραστής των F16 στον κόσμο. Κι όμως τους εμποδίζουμε. Eίναι δημοκρατία αλλά λίγο αυταρχική. Και ο Πρόεδρος Ερντογάν είναι ιδιοφυής όταν λέει ότι ‘η λύση είναι να τους δώσουμε νομιμότητα’. Νομίζω ότι θα δείτε μια δραματική αλλαγή ως αποτέλεσμα. Είναι ο μεγαλύτερος σύμμαχός μας. Είναι ο μεγαλύτερος αγοραστής F16 στον κόσμο και αυτό κρατάει σε εγρήγορση την Lockheed. Αλλά εμείς μπλοκάρουμε την παράδοση των F-35».