Η στιγμή που ο Τραμπ παίρνει το σημείωμα του Ρούμπιο για την επίτευξη συμφωνίας Ισραήλ - Χαμάς

«Πολύ κοντά», έγραφε το σημείωμα, που παρέδωσε στον Ντόναλντ Τραμπ την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου το απόγευμα ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, στο οποίο του έλεγε ότι επιτεύχθηκε συμφωνία για κατάπαυση πυρός στη Γάζα.

«Πρέπει να εγκρίνεις σύντομα μια ανάρτηση στο Truth Social ώστε να ανακοινώσεις πρώτος τη συμφωνία», αναφερόταν, επίσης, κάτι που έγινε λίγο αργότερα, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να δηλώνει «πολύ υπερήφανος» που ανακοινώνει το πρώτο στάδιο της συμφωνίας.



«Αυτό σημαίνει ότι ΟΛΟΙ οι όμηροι θα απελευθερωθούν πολύ σύντομα και το Ισραήλ θα αποσύρει τα στρατεύματά του σε προκαθορισμένη γραμμή, ως πρώτα βήματα προς μια ισχυρή, διαρκή και αιώνια ειρήνη», έγραψε.

Reuters

Το βίντεο της στιγμής που ο Τραμπ λαμβάνει το σημείωμα:

Ο Τραμπ συμμετείχε σε εκδήλωση με συντηρητικούς influencers για την Antifa, όταν ο Ρούμπιο, όρθιος στην πίσω γωνία της Μπλε Αίθουσας του Λευκού Οίκου, τράβηξε την προσοχή του.



Είχε νέα για τον Τραμπ, είπε, αλλά θα έπρεπε να περιμένει μέχρι να φύγει ο Τύπος. Στη συνέχεια παρέδωσε στον πρόεδρο ένα σημείωμα.



«Μόλις μου δόθηκε ένα σημείωμα από τον υπουργό Εξωτερικών που λέει ότι είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία για τη Μέση Ανατολή και θα με χρειαστούν γρήγορα», είπε ο Τραμπ. «Οπότε θα πάρουμε ακόμα μερικές ερωτήσεις». Η εκδήλωση είχε ήδη διαρκέσει πάνω από μία ώρα όταν ο Ρούμπιο πλησίασε για πρώτη φορά. Ο πρόεδρος τον κάλεσε να μπει και ο Ρούμπιο ψιθύρισε κάτι στον Τραμπ πριν του δώσει το σημείωμα.

Ο Τραμπ ξεκίνησε την εκδήλωση λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι σχεδιάζει να ταξιδέψει στη Μέση Ανατολή «μέχρι το τέλος της εβδομάδας» και ίσως να επισκεφθεί την Αίγυπτο και πιθανώς τη Γάζα, καθώς οι Αμερικανοί διαπραγματευτές πλησίαζαν σε συμφωνία.



Ωστόσο, ακόμη και μετά την παράδοση του σημειώματος, ο Τραμπ συνέχισε να μιλά στους influencers και να απαντά σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών φαινόταν εμφανώς ανήσυχος.

«Πρέπει να φύγω τώρα για να προσπαθήσω να λύσω μερικά προβλήματα στη Μέση Ανατολή, αν και με εκπροσωπεί πολύ καλά ο υπουργός των Εξωτερικών μας. Θα μπορούσε ίσως να κάνει ακόμα καλύτερη δουλειά από μένα, αλλά ποιος ξέρει», είπε δέκα λεπτά μετά την αρχική ειδοποίηση ο Τραμπ.



«Δεν θέλουμε να πάρουμε κανένα ρίσκο. Οπότε θα πάμε να το κάνουμε», πρόσθεσε.

