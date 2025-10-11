Ο Ερντογάν προαναγγέλλει επίσκεψη στη Γάζα: «Πρώτα θα πάω εγώ και μετά εσείς»

Επίσκεψη στη Γάζα προανήγγειλε ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μιλώντας με πανηγυρικό τόνο σε οπαδούς τους κόμματος του, στη Ριζούντα, αναφέρθηκε στον ρόλο της Τουρκίας προκειμένου να έρθει η συμφωνία ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς.



Ο Τούρκος πρόεδρος, μάλιστα προχώρησε ένα βήμα παραπάνω καθώς την ώρα που οι οπαδοί του AKP φώναζαν σύνθημα «Αρχηγέ πήγαινε μας στην Γάζα», εκείνος απάντησε χαρακτηριστικά «πρώτα θα πάω εγώ και μετά εσείς», φράση που δείχνει την αυτοπεποίθηση που έχει αποκτήσει η Τουρκία το τελευταίο χρονικό διάστημα μετά τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

«Οι ορίζοντές μας δεν μπορούν να περιοριστούν»

Παράλληλα θέλοντας να αναδείξει τον γεωπολιτικό ρόλο της Τουρκίας που δεν περιορίζεται στα σύνορα της ανέφερε, «Η Τουρκία είναι πολύ μεγαλύτερη από την Τουρκία. Με έκταση 783.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων, η Τουρκία είναι μια χώρα της οποίας οι ορίζοντες δεν μπορούν να περιοριστούν».

Η αποστροφή του Τούρκου προέδρου έρχεται την ώρα που στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης επικρατεί ενθουσιασμός για την τουρκική παρουσία στη μεταπολεμική Γάζα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η εφημερίδα Τurkiye, αναφέρει ότι ο τουρκικός στρατός επιστρέφει στη Γάζα ύστερα από 105 χρόνια, θέλοντας να τονίσει το οθωμανικό παρελθόν του παλαιστινιακό θύλακα.