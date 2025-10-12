Ο Τραμπ και 20 ηγέτες στη Σύνοδο Κορυφής στην Αίγυπτο για την ειρήνη στη Γάζα

Η Αίγυπτος επιβεβαίωσε ότι θα φιλοξενήσει τη Δευτέρα διεθνή Σύνοδο Κορυφής για την ειρήνη όπου θα συζητηθεί «η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα».

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο θέρετρο Σαρμ Ελ-Σέιχ της Ερυθράς Θάλασσας, όπως ανακοίνωσε αργά το βράδυ η αιγυπτιακή προεδρία, σύμφωνα με το Reuters.

Περισσότεροι από 20 παγκόσμιοι ηγέτες θα παραστούν, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Νωρίτερα, και ο Εμανουέλ Μακρόν είχε ανακοινώσει ότι θα μεταβεί στην Αίγυπτο τη Δευτέρα, για την ειρήνη, χωρίς να αποκαλύπτει κάτι περαιτέρω.