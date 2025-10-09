Γάζα: Ο ηγέτης της Χαμάς ανακοίνωσε το τέλος του πολέμου - Ο Μπεν-Γκβιρ υπονομεύει τη συμφωνία

Αργά και βασανιστικά περνούν οι ώρες μέχρι την τυπική επικύρωσης της συμφωνίας για την κατάπαυση του πυρός στην Γάζα. Την ώρα που ο εξόριστος ηγέτης της Χαμάς με δηλώσεις του σε αραβικά μέσα ενημέρωσης ανακοίνωνε και τυπικά το τέλος του πολέμου στη Γάζα στο εσωτερικό της κυβέρνησης Νετανιάχου ισχυρές ακραίες φωνές προσπαθούν να υπονομεύσουν την ειρηνευτική προσπάθεια.

Η Χαμάς ανακοίνωσε τη λήξη του πολέμου στη Γάζα

Ο εξόριστος ηγέτης της Χαμάς στη Γάζα Χαλίλ αλ Χάγια ανακοίνωσε το βράδυ της Πέμπτης (9/10) ότι η οργάνωση έλαβε εγγυήσεις από τις ΗΠΑ, τους Άραβες μεσολαβητές και την Τουρκία ότι ο πόλεμος στον παλαιστινιακό θύλακα έληξε οριστικά.

«Κηρύσσουμε το τέλος του πολέμου σήμερα και την έναρξη της μόνιμης εκεχειρίας», είπε ο αλ Χάγια, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Η συμφωνία περιλαμβάνει το άνοιγμα της μεθοριακής διάβασης της Ράφα και προς τις δύο κατευθύνσεις, πρόσθεσε.

Με βάση τα συμφωνηθέντα, το Ισραήλ θα αποφυλακίσει όλους τους ανήλικους Παλαιστίνιους και τις γυναίκες. Η οργάνωση έλαβε εγγυήσεις από τους μεσολαβητές και την αμερικανική κυβέρνηση, που όλοι τους επιβεβαίωσαν ότι ο πόλεμος τελείωσε, πρόσθεσε.

Η απαίτηση του Μπεν-Γκβιρ για βέτο καθυστέρησε τη συμφωνία για τους αιχμαλώτους

Την ίδια ώρα σύμφωνα με το ισραηλινό μέσο Times of Israel η απαίτηση του σκληροπυρηνικού υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, για άσκηση βέτο στην απελευθέρωση συγκεκριμένων Παλαιστινίων κρατουμένων ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων καταδικασθέντων τρομοκρατών, ήταν υπεύθυνη για την καθυστέρηση της συνεδρίασης του Πολιτικοστρατιωτικού Υπουργικού Συμβουλίου σχετικά με τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Επίσης, ανέβαλε την ψηφοφορία του πλήρους Υπουργικού Συμβουλίου για την επικύρωση της συμφωνίας, σύμφωνα με τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα Kan.

Συνεδριάζει το υπουργικό στο Ισραήλ

Με τεράστια χρονική καθυστέρηση ξεκίνησε λίγο μετά τις 9 το βράδυ (ώρα Ελλάδας και Ισραήλ) η κρίσιμη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου για την τυπική επικύρωση της συμφωνίας. Στο εσωτερικό της κυβέρνησης Νετανιάχου υπάρχουν φωνές όπως ο υπουργός Οικονομικών του κράτους του Ισραήλ Μπεζαζέλ Σμόντριτς που ανακοίνωσε μέσω Twitter ότι θα καταψηφίσει την συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός. Την ίδια στάση θα ακολουθήσει και ο υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του κράτους του Ισραήλ Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ. Η κίνηση αυτή από δυο κρίσιμα στελέχη της κυβέρνησης συνασπισμού, θεωρείται ότι υπονομεύει την σκληρή διπλωματική προσπάθεια που έχει μέχρι στιγμής καταβληθεί.

Το υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ αναμένεται να εγκρίνει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, την οποία υπέγραψε το πρωί η χώρα με την παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς.

Ένας εκπρόσωπος της κυβέρνησης είπε νωρίτερα ότι η κατάπαυση του πυρός θα τεθεί σε ισχύ εντός 24 ωρών μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου. Στη συνέχεια, θα πρέπει να απελευθερωθούν, εντός 72 ωρών, οι όμηροι που κρατούνται ακόμη στη Γάζα.

Η συνεδρίαση του συμβουλίου ασφαλείας της κυβέρνησης, που προηγήθηκε, ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 9 το βράδυ.

«Δεν έχω άποψη…» λέει ο Τραμπ για τη λύση των δύο κρατών

Στο μεταξύ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέφυγε να πάρει θέση σχετικά με την προοπτική της λύσης δύο κρατών, στον απόηχο της επίτευξης συμφωνίας για εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, και για την απελευθέρωση των ομήρων που παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας.

«Δεν έχω άποψη. Θα δεχθώ ό,τι συμφώνησαν», είπε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Ερωτηθείς σχετικά τις προσδοκίες που μπορούν να έχουν οι Παλαιστίνιοι, ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε: «Θα δημιουργήσουμε κάτι όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να ζήσουν… Θα δημιουργήσουμε καλύτερες συνθήκες για τους ανθρώπους».

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι θα υπάρξει «απόσυρση» ισραηλινών δυνάμεων και «αφοπλισμός» κατά τη δεύτερη φάση της συμφωνίας, αλλά προτεραιότητα αυτήν την ώρα είναι η επιστροφή των υπολοίπων ομήρων. Σε αυτό το σημείο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ σχολίασε ότι τα πτώματα ορισμένων ομήρων ίσως είναι «δύσκολο να βρεθούν».

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε πρόθυμος να εκφωνήσει ομιλία στο ισραηλινό κοινοβούλιο. «Μου ζήτησαν να μιλήσω στην Κνέσετ και… συμφώνησα εφόσον θα το ήθελαν», είπε σε δημοσιογράφους.

Το κτίριο της Κνέσετ έχει ήδη φωταγωγηθεί στα χρώματα της αμερικανικής σημαίας ενόψει της επίσκεψης Τραμπ, που – σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση του Ισραήλ – αναμένεται το απόγευμα της Κυριακής. Ο Λευκός Οίκος δεν έχει ανακοινώσει μέχρι στιγμής αυτό το ταξίδι.