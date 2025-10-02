Ο Πούτιν απαντά στον Τραμπ για τη «χάρτινη τίγρη» και προειδοποιεί αν προκαλέσει η Ευρώπη τη Ρωσία

Έχοντας ακούσει τις προηγούμενες ημέρες τον Ντόναλντ Τραμπ να αποκαλεί τη Ρωσία «χάρτινη τίγρη», ο Βλαντίμιρ Πούτιν θέλησε να δώσει τη δική του απάντηση, στέλνοντας παράλληλα ένα ηχηρό μήνυμα στην Ευρώπη και τη Δύση. Ο Ρώσος πρόεδρος προσπάθησε να κάνει επίδειξη δύναμης, μιλώντας την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025 στο Valdai Discussion Club, ένα φόρουμ εμπειρογνωμόνων για τη Ρωσία, στην πόλη Σότσι.

«Μια χάρτινη τίγρη. Τι ακολουθεί μετά; Πηγαίνετε και αντιμετωπίστε αυτήν την χάρτινη τίγρη», είπε ο Πούτιν. «Λοιπόν, αν πολεμάμε με ολόκληρο το μπλοκ του ΝΑΤΟ, κινούμαστε, προχωράμε και νιώθουμε σίγουροι και είμαστε μια "χάρτινη τίγρη", τότε τι είναι το ίδιο το ΝΑΤΟ;».

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι στην περίπτωση που η Ευρώπη προκαλέσει τη χώρα του, η απάντηση της Ρωσίας θα είναι άμεση, τονίζοντας ωστόσο ότι δεν έχει την πρόθεση να επιτεθεί στην -υπό την ηγεσία των ΗΠΑ- συμμαχία του ΝΑΤΟ.

«Αν κάποιος εξακολουθεί να επιθυμεί να ανταγωνιστεί μαζί μας στον στρατιωτικό τομέα, ας το δοκιμάσει ελεύθερα. Τα αντίμετρα της Ρωσίας δεν θα αργήσουν να έρθουν. Πώς μπορούν να πιστεύουν ότι η Ρωσία πρόκειται να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ; Είτε είναι απίστευτα ανίκανοι -αν το πιστεύουν πραγματικά- επειδή είναι αδύνατο να πιστέψει κανείς αυτές τις ανοησίες, είτε είναι απλώς ανέντιμοι», σχολίασε ο Ρώσος πρόεδρος, σύμφωνα με όσα αναφέρει το Reuters.

«Επικίνδυνο παιχνίδι στη Ζαπορίζια»

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν εξάλλου θέλησε να στείλει ένα πολύ αυστηρό μήνυμα και προς την Ουκρανία, την οποία προειδοποίησε ότι παίζει «επικίνδυνο παιχνίδι» πλήττοντας την περιοχή κοντά στον σταθμό παραγωγής πυρηνικής ενέργειας της Ζαπορίζια.

Άφησε να εννοηθεί ότι η Μόσχα θα μπορούσε σε αντίποινα να πλήξει πυρηνικές εγκαταστάσεις που ελέγχονται από το Κίεβο.

Στον μεγαλύτερο πυρηνικό σταθμό της Ευρώπης, στη Ζαπορίζια έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση από εξωτερικές πηγές εδώ και πάνω από μία εβδομάδα. Ψύχεται χάρη σε γεννήτριες ντίζελ έκτακτης ανάγκης. Ρωσία και Ουκρανία αλληλοκατηγορούνται για τη διακοπή της ηλεκτροδότησης και τον βομβαρδισμό της περιοχής.



Ο Πούτιν είπε ότι είναι «βλακώδες» να κατηγορείται η Ρωσία ότι βομβαρδίζει τον πυρηνικό σταθμό που ελέγχεται από την ίδια, σημειώνοντας όμως ότι η κατάσταση γύρω από τη μονάδα είναι σε γενικές γραμμές υπό έλεγχο.

«Η Ευρώπη ευθύνεται για τη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία»

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν συμπλήρωσε πως η Ρωσία έχει δείξει ανά τους αιώνες ότι θα αντιδράσει γρήγορα σε περίπτωση πρόκλησης και αναφέρθηκε στη φιλοδοξία της Γερμανίας να έχει τον ισχυρότερο στρατό στην Ευρώπη.

«Νομίζω ότι κανείς δεν αμφιβάλλει ότι τέτοια μέτρα θα αναγκάσουν τη Ρωσία να δράσει και τα αντίμετρα της Ρωσίας δεν θα αργήσουν να έρθουν. Μου φαίνεται ότι η απάντηση σε αυτές τις απειλές θα είναι, για να το θέσω ήπια, πολύ πειστική».

«Απλώς δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τι συμβαίνει. Δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να το κάνουμε αυτό για λόγους δικής μας ασφάλειας. Επαναλαμβάνω, για λόγους άμυνας και ασφάλειάς μας. Ως εκ τούτου, παρακολουθούμε στενά την κλιμακούμενη στρατιωτικοποίηση της Ευρώπης. Είναι απλώς κενά λόγια αυτά ή μήπως ήρθε η ώρα να λάβουμε αντίμετρα; Η Γερμανία, για παράδειγμα, λέει ότι ο γερμανικός στρατός πρέπει να είναι ο ισχυρότερος στην Ευρώπη. Ωραία. Ακούμε προσεκτικά».

Παράλληλα, είπε ότι η Ευρώπη φέρει την ευθύνη για το γεγονός ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται.

«Οι ελίτ της ενωμένης Ευρώπης συνεχίζουν να προκαλούν υστερία. Αποδεικνύεται ότι ο πόλεμος με τους Ρώσους είναι σχεδόν στο κατώφλι. Επαναλαμβάνουν αυτή την ανοησία, επαναλαμβάνουν τα ίδια και τα ίδια».



«Ειλικρινά, θέλω απλώς να πω: ηρεμήστε, κοιμηθείτε ήρεμα και ασχοληθείτε με τα προβλήματά σας. Απλώς ρίξτε μια ματιά σε αυτό που συμβαίνει στους δρόμους των ευρωπαϊκών πόλεων».

«Δυστυχώς, δεν κατέστη δυνατό να σταματήσουν οι μάχες, αλλά η ευθύνη για αυτό δεν βαρύνει την πλειοψηφία των χωρών, αλλά μια μειοψηφία στην Ευρώπη που κλιμακώνει συνεχώς τη σύγκρουση».

«Οι ΗΠΑ καθοδηγούνται από δικά τους συμφέροντα»

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν, αφού παραδέχθηκε ότι η Ρωσία έχει πολύ διαφορετικές απόψεις από τις ΗΠΑ σε πολλά ζητήματα, ξεκαθάρισε πως στόχος του είναι να αποκατασταθούν πλήρως οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.

«Οι χώρες μας έχουν πολλά σημεία διαφωνίας. Οι απόψεις μας σε πολλά παγκόσμια ζητήματα συγκρούονται. Αυτό είναι φυσιολογικό για τέτοιες μεγάλες δυνάμεις. Το πιο σημαντικό είναι πώς θα επιλυθούν αυτές οι διαφωνίες και σε ποιο βαθμό μπορούν να επιλυθούν ειρηνικά».

«Η τρέχουσα κυβέρνηση του Λευκού Οίκου δηλώνει τα συμφέροντα και τις επιθυμίες της άμεσα και απροκάλυπτα, χωρίς καμία περιττή υποκρισία».

«Η τρέχουσα κυβέρνηση των ΗΠΑ καθοδηγείται κυρίως από τα δικά της συμφέροντα, όπως τα κατανοεί. Πιστεύω ότι αυτή είναι μια ορθολογική προσέγγιση. Αλλά, αν μου επιτρέπετε, η Ρωσία διατηρεί επίσης το δικαίωμα να καθοδηγείται από τα εθνικά της συμφέροντα. Ένα από αυτά, παρεμπιπτόντως, είναι η αποκατάσταση ολοκληρωμένων σχέσεων με τις ΗΠΑ».

Ο Ρώσος πρόεδρος σχολίασε και την τελευταία πρωτοβουλία του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, λέγοντας πως μπορεί να υπάρχουν λόγοι αισιοδοξίας.

«Νομίζω ότι μπορεί να υπάρχει φως στο τέλος του τούνελ».