Απάντηση του Κρεμλίνου στις δηλώσεις Τραμπ: Αν οι ΗΠΑ κάνουν πυρηνικές δοκιμές, θα κάνουμε κι εμείς

Στις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη επανέναρξη των δοκιμών πυρηνικών όπλων απάντησε το Κρεμλίνο, υποστηρίζοντας ότι η Ρωσία δεν έχει πραγματοποιήσει δοκιμές, αλλά θα ακολουθήσει το παράδειγμα της Ουάσιγκτον αν το κάνει πράξη.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Τραμπ διέταξε τον αμερικανικό στρατό να επαναλάβει αμέσως τις δοκιμές πυρηνικών όπλων μετά από 33 χρόνια, λίγα μόλις λεπτά πριν από την έναρξη της συνάντησης με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι λόγω των «προγραμμάτων δοκιμών άλλων χωρών», οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξεκινήσουν δοκιμές «σε ισότιμη βάση».

«Ο Πρόεδρος Τραμπ ανέφερε στη δήλωσή του ότι άλλες χώρες πραγματοποιούν δοκιμές πυρηνικών όπλων. Μέχρι τώρα, δεν γνωρίζαμε ότι κάποιος πραγματοποιούσε δοκιμές», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στους δημοσιογράφους, μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

Νέος «πυρηνικός αγώνας»;

Η Ρωσία, είπε, δεν είχε λάβει καμία προηγούμενη ειδοποίηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με αλλαγή στη θέση της Ουάσιγκτον όσον αφορά τις πυρηνικές δοκιμές.

Ερωτηθείς αν το Κρεμλίνο θεωρεί ότι οι δηλώσεις του Τραμπ πυροδότησαν έναν νέο πυρηνικό αγώνα, ο Πεσκόφ απάντησε: «Όχι ακριβώς».

Ο Πεσκόφ υπογράμμισε ότι οι δοκιμές της Ρωσίας με τον πύραυλο κρουζ Burevestnik στις 21 Οκτωβρίου και με την πυρηνική υπερτορπίλη Poseidon στις 28 Οκτωβρίου δεν ήταν σε καμία περίπτωση δοκιμές πυρηνικών όπλων.

Ο Πούτιν, ο οποίος διαθέτει το μεγαλύτερο πυρηνικό οπλοστάσιο στον κόσμο, έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι αν κάποια χώρα δοκιμάσει πυρηνικό όπλο, τότε και η Ρωσία θα πράξει το ίδιο. «Θέλω να υπενθυμίσω τη δήλωση του Προέδρου Πούτιν, η οποία έχει επαναληφθεί πολλές φορές: αν κάποιος απομακρυνθεί από το μορατόριουμ, η Ρωσία θα ενεργήσει αναλόγως», δήλωσε ο Πεσκόφ.