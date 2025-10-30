Νέο μήνυμα από ΗΠΑ ξυπνά μνήμες Ψυχρού Πολέμου: Για «τεστ αξιοπιστίας» των πυρηνικών μιλά ο Βανς

Σε δηλώσεις που θυμίζουν «ταραγμένες» εποχές του πλανήτη από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου, προχώρησαν την Πέμπτη (30/10) ο Τζέι Ντι Βανς που υποστήριξε πως «οι πυρηνικές δοκιμές είναι αναγκαίες για τη λειτουργία του πυρηνικού οπλοστασίου των ΗΠΑ» αλλά και νωρίτερα μέσα στην ημέρα ο Ντόναλντ Τραμπ που διέταξε τον στρατό να τις ξαναρχίσει μετά από διακοπή 33 ετών.

Πιο συγκεκριμένα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ έκανε λόγο πως οι δοκιμές είναι σημαντικές για την εθνική ασφάλεια αναφέροντας σε δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο: «Είναι σημαντικό μέρος της αμερικανικής εθνικής ασφάλειας να διασφαλίζουμε ότι το πυρηνικό οπλοστάσιο που διαθέτουμε λειτουργεί κανονικά» τόνισε χαρακτηριστικά.

«Έχουμε ένα σημαντικό οπλοστάσιο, προφανώς. Οι Ρώσοι έχουν ένα σημαντικό πυρηνικό οπλοστάσιο. Οι Κινέζοι έχουν σημαντικό πυρηνικό οπλοστάσιο. Κάποιες φορές πρέπει να το δοκιμάζουμε για να διασφαλίσουμε ότι λειτουργεί κανονικά», είπε ο Βανς και πρόσθεσε: «Για να είμαι σαφής, ξέρουμε ότι λειτουργεί κανονικά, αλλά πρέπει να το διατηρούμε αυτό όσο περνάει ο καιρός και ο πρόεδρος απλώς θέλει να βεβαιωθεί ότι το κάνουμε».

Η εντολή Τραμπ και η Συνθήκη Απαγόρευσης των Πυρηνικών

Από τη μεριά του, ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στα social media αλλά και σε κατ' ιδίαν συνομιλίες με δημοσιογράφους τοποθετήθηκε στον ίδιο τόνο με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ σε σχέση με τη Συνθήκη για την Πλήρη Απαγόρευση των Πυρηνικών Δοκιμών, την οποία η Αμερική υπέγραψε αλλά δεν επικύρωσε και τηρείται από όλες τις χώρες που διαθέτουν πυρηνικά, με μόνη εξαίρεση τη Βόρεια Κορέα.

«Λόγω των προγραμμάτων δοκιμών άλλων χωρών, έχω δώσει εντολή στο Υπουργείο Πολέμου να ξεκινήσει τις δοκιμές των Πυρηνικών μας Όπλων σε ισότιμη βάση», δήλωσε σε μια ανάρτηση στον ιστότοπό του Truth Social. «Αυτή η διαδικασία θα ξεκινήσει αμέσως».

Όταν ο Τραμπ μίλησε αργότερα σε δημοσιογράφους, φάνηκε να συγχέει τις δοκιμές πυραύλων που μεταφέρουν πυρηνική κεφαλή με τη δοκιμή των κεφαλών. Άλλες χώρες, είπε, «φαίνεται ότι όλες κάνουν πυρηνικές δοκιμές», αλλά όταν πρόκειται για τις ΗΠΑ, «Έχουμε περισσότερα πυρηνικά όπλα από οποιονδήποτε άλλον. Δεν κάνουμε δοκιμές».

«Τους βλέπω να κάνουν δοκιμές και λέω, λοιπόν, αν πρόκειται να κάνουν δοκιμές, υποθέτω ότι πρέπει να τις κάνουμε», είπε ο Τραμπ καθώς συνέχιζε να μιλάει σε δημοσιογράφους. Ο Τραμπ ρωτήθηκε πού θα γίνουν οι δοκιμές και είπε: «Θα ανακοινωθεί. Έχουμε χώρους δοκιμών».

BREAKING: Trump just gave an unhinged rationale for why he suddenly wants to resume nuclear testing for the first time since 1992: "They seem to all be nuclear testing. We have more nuclear weapons than anybody."



He is unfit.

Remove him now.pic.twitter.com/KK2DgnF4lF — Really American 🇺🇸 (@ReallyAmerican1) October 30, 2025

Τι απαντά το Κρεμλίνο

Το Κρεμλίνο προειδοποιεί ότι η Ρωσία θα απαντήσει αναλόγως εάν επαναληφθούν οι πυρηνικές δοκιμές.

Ερωτηθείς για τα σχόλια του Τραμπ, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ προειδοποίησε χρησιμοποιώντας παλιότερη δήλωση του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος είχε δήλωσε ότι η Μόσχα θα επαναλάβει τις πυρηνικές δοκιμές εάν το κάνουν πρώτα άλλοι.

«Εάν κάποιος εγκαταλείψει το μορατόριουμ, η Ρωσία θα ενεργήσει αναλόγως», δήλωσε ο Πεσκόφ σε τηλεφωνική επικοινωνία με δημοσιογράφους.