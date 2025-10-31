Οργισμένοι οι επιζώντες των ατομικών βομβών στην Ιαπωνία: Ανάξιος του Νόμπελ Ειρήνης ο Τραμπ

Η Ιαπωνική Συνομοσπονδία Οργανώσεων Θυμάτων Ατομικής και Υδρογονοβόμβας Nihon Hidankyo, που τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης το 2024, καταδίκασε έντονα την εντολή του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προς το υπουργείο Άμυνας να ξεκινήσει «αμέσως» δοκιμές πυρηνικών όπλων.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ιστοσελίδα mint, η Συνομοσπονδία έστειλε επιστολή διαμαρτυρίας στην αμερικανική πρεσβεία στην Ιαπωνία. Η οδηγία «αντιβαίνει άμεσα στις προσπάθειες των χωρών σε όλο τον κόσμο που αγωνίζονται για έναν ειρηνικό κόσμο χωρίς πυρηνικά όπλα και είναι απολύτως απαράδεκτη», ανέφερε η ομάδα των επιζώντων στην επιστολή.

Περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες έριξαν δύο ατομικές βόμβες στην Ιαπωνία, στη Χιροσίμα και στο Ναγκασάκι, κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, η μόνη φορά που έχουν χρησιμοποιηθεί πυρηνικά όπλα σε πόλεμο.

Οι επιζώντες - γνωστοί ως «hibakusha» - έχουν παλέψει για δεκαετίες με σωματικά και ψυχολογικά τραύματα, καθώς και με το στίγμα που συχνά συνοδεύει το να είσαι θύμα.

Ακούστε τη συγκλονιστική μαρτυρία του Αμερικανοϊάπωνα επιζώντα, Wataru Namba, όπως την κατέγραψε το περιοδικό TIME:

«Ανάξιος του Νόμπελ Ειρήνης»

Ο δήμαρχος του Ναγκασάκι καταδίκασε επίσης την εντολή του Τραμπ, λέγοντας ότι «καταπατά τις προσπάθειες των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο που έχουν χύσει αίμα και δάκρυα για να κάνουν πραγματικότητα έναν κόσμο χωρίς πυρηνικά όπλα». «Αν οι πυρηνικές δοκιμές ξεκινούσαν αμέσως, αυτό δεν θα τον έκανε ανάξιο του Νόμπελ Ειρήνης;», φέρεται να δήλωσε ο Σίρο Σουζούκι, αναφερόμενος στην πρόθεση της πρωθυπουργού της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαϊτσι, να προτείνει τον Τραμπ για το βραβείο.

Δύο άλλες ομάδες επιζώντων της ατομικής βόμβας με έδρα τη Χιροσίμα, εξέδωσαν επίσης δηλώσεις διαμαρτυρίας, λέγοντας: «Διαμαρτυρόμαστε έντονα και απαιτούμε να μην διεξάγονται τέτοια πειράματα». «Σε έναν πυρηνικό πόλεμο, δεν υπάρχουν νικητές ή ηττημένοι, όλη η ανθρωπότητα είναι ηττημένη», δήλωσαν συγκεκριμένα το Συνέδριο της Χιροσίμα κατά των Α-και-Η-Βόμβων (Hiroshima Gensuikin) και η Ομοσπονδία Ενώσεων Θυμάτων Α-Βόμβας της Περιφέρειας Χιροσίμα σε κοινή δήλωση, η οποία στάλθηκε επίσης στην αμερικανική πρεσβεία στην Ιαπωνία.