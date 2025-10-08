Στη Βόρεια Κορέα λιμοκτονούν και τρώνε τίγρεις και ασβούς για να επιβιώσουν

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν ασχολείται με τις γυναίκες που έχουν τοποθετήσει εμφυτεύματα στο στήθος τους, διατάσσοντας έρευνα εναντίον τους, την ώρα που ο λαός της Βόρειας Κορέας συνεχίζει να κινείται στο... όριο προκειμένου να καλύψει τις διατροφικές του ανάγκες.

Σύμφωνα με νέα μελέτη, που βασίστηκε στις μαρτυρίες 42 ατόμων που αποστάτησαν από το καθεστώς της Πιόνγκγιανγκ, οι Βορειοκορεάτες που λιμοκτονούν αναγκάζονται να κυνηγούν, να πουλάνε και να τρώνε τίγρεις και ασβούς για να επιβιώσουν.

Βρετανοί και Νορβηγοί επιστήμονες αποκαλύπτουν στη μελέτη τους ότι κερδοσκόποι της μαύρης αγοράς συνεργάζονται με την κυβέρνηση του Κιμ Γιονγκ Ουν για το εμπόριο θηρευμένων άγριων ζώων.

Μεταξύ των ζώων περιλαμβάνονται η απειλούμενη με εξαφάνιση σιβηρική τίγρη, η λεοπάρδαλη του Αμούρ, αρκούδες, ελάφια και ένα πλάσμα που μοιάζει με κατσίκα με μακριά ουρά, το γοράλ, αναφέρει η Daily Mail.

Όλα τα μέρη αυτών των ζώων πωλούνται για τροφή και παραδοσιακή ιατρική, λένε οι ερευνητές.

Ο Joshua Elves-Powell του University College London, εκ των συγγραφέων της μελέτης, λέει χαρακτηριστικά: «Σχεδόν κάθε είδος θηλαστικού στη Βόρεια Κορέα, μεγαλύτερο από έναν σκαντζόχοιρο, θηρεύεται με σκοπό την κατανάλωση ή το εμπόριο».

«Ακόμα και είδη που ανήκουν στα προστατευόμενα, αποτελούν αντικείμενο εμπορίου, μερικές φορές πέρα ​​από τα σύνορα προς την Κίνα».



Αν και είναι δύσκολο να διεξαχθεί επίσημη επιστημονική εργασία στη Βόρεια Κορέα, λόγω του καθεστώτος, οι ερευνητές κατάφεραν να συλλέξουν μαρτυρίες από 42 αποστάτες.



Είπαν ότι ο σοβαρός λιμός της δεκαετίας του 1990 ανάγκασε τους Βορειοκορεάτες να κυνηγούν μόνοι τους για τροφή.

Αν και ο λαός έχει έκτοτε ανακάμψει από αυτόν τον λιμό, η πρακτική συνεχίζεται.



Ο Elves-Powell δήλωσε: «Εκτός από την εγχώρια αγορά άγριου κρέατος και μελών από τα σώματα ζώων, αναπτύχθηκε ένα διεθνές εμπόριο στο οποίο οι λαθρέμποροι προσπαθούσαν να πουλήσουν προϊόντα άγριας ζωής της Βόρειας Κορέας πέρα ​​από τα σύνορα στην Κίνα».



Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Biological Conservation, καταλήγει στο συμπέρασμα: «Υπάρχει σαφώς σοβαρός κίνδυνος η μη βιώσιμη εκμετάλλευση της άγριας ζωής στη Βόρεια Κορέα να έχει σοβαρές συνέπειες, συμπεριλαμβανομένης της εξαφάνισης βασικών ειδών και της πιθανής αποψίλωσης της πανίδας των βορειοκορεατικών τοπίων».

Στην «πυρά» για εμφυτεύματα στήθους

Αυτό έρχεται λίγες μέρες αφότου αποκαλύφθηκε ότι γυναίκες από τη Βόρεια Κορέα αναζητούνται για εμφυτεύματα στήθους, αφού χαρακτηρίστηκαν ως «αντισοσιαλίστριες» και «αστικές».



Μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος στην πόλη Sariwon έλαβαν εντολή να διενεργούν ιατρικές εξετάσεις σε γυναίκες για τις οποίες υπάρχουν υποψίες ότι έχουν υποβληθεί σε αυξητική στήθους, εν μέσω φόβων ότι έχουν «μολυνθεί από αστικά έθιμα».



Οι ύποπτες θα μεταφερθούν στο νοσοκομείο για εξετάσεις και η κυβέρνηση του Κιμ Γιονγκ Ουν τις προειδοποίησε για αυστηρές τιμωρίες εάν διαπιστωθεί ότι έχουν υποβληθεί στην επέμβαση, σύμφωνα με το νοτιοκορεατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Daily NK.

Οι αυξητικές στήθους θεωρούνται «μη σοσιαλιστική συμπεριφορά» στη Βόρεια Κορέα και απαγορεύεται να πραγματοποιούνται σε επίσημα ιατρικά ιδρύματα.



Δύο γυναίκες, ηλικίας περίπου 20 ετών, εμφανίστηκαν σε δημόσια δίκη την περασμένη εβδομάδα, αφού φέρονται να υποβλήθηκαν σε αυξητική στήθους από χειρουργό που εγκατέλειψε την ιατρική σχολή.



Συνελήφθησαν αφού αστυνομικοί του τμήματος δημόσιας ασφάλειας του Sariwon προχώρησαν σε μυστική επιχείρηση και εντόπισαν τον γιατρό να κάνει χειρουργικές επεμβάσεις στο σπίτι του.