Κεφάτος ο Τραμπ στη Μαλαισία - Το έριξε στον... χορό στο κόκκινο χαλί του αεροδρομίου

Τις ικανότητές του στον... χορό έδειξε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά την άφιξή του στην πρωτεύουσα της Μαλαισίας, στο πρώτο σκέλος της περιοδείας του στην Ασία.



Δείχνοντας ξεκούραστος και ιδιαίτερα κεφάτος έπειτα από πτήση 23 ωρών από την Ουάσινγκτον, ο 79χρονος πρόεδρος των ΗΠΑ κούνησε τους γοφούς του και ύψωσε τις γροθιές του στο ρυθμό των τυμπάνων, χορεύοντας με μια ομάδα χορευτών, κοντά στο κόκκινο χαλί του αεροδρομίου, έξω από το Air Force One, το πρωί της Κυριακής 26 Οκτωβρίου.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μια σειρά από χορευτές ντυμένους με πολύχρωμες παραδοσιακές φορεσιές εκπροσώπησαν τις κυριότερες εθνότητες της χώρας, συμπεριλαμβανομένων ιθαγενών από το Βόρνεο, καθώς και ομάδα Μαλαισιανών, Κινέζων και Ινδών.



Τον πρόεδρο συνόδευε ο Μαλαισιανός πρωθυπουργός Ανουάρ Ιμπραχίμ, ο οποίος λικνιζόταν κι εκείνος στον ρυθμό της μουσικής δίπλα στον καλεσμένο του.

Ο Λευκός Οίκος ανάρτησε το στιγμιότυπο στα κοινωνικά δίκτυα με τη λεζάντα «TRUMP DANCE MALAYSIA VERSION», προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις.

Πενθήμερη περιοδεία στην Ασία



Ο Τραμπ πραγματοποιεί μια πενθήμερη περιοδεία στην Ασία προκειμένου να ενισχύσει τη θέση και τις εμπορικές συμφωνιες των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή, μεταξύ άλλων εδραιώνοντας τις σχέσεις με τη νεοεκλεγείσα πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Σαναέ Τακαΐτσι, στο Τόκιο και έπειτα συναντώντας τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα, όπου ενδέχεται επίσης να χαιρετήσει τον Κιμ Γιονγκ Ουν της Βόρειας Κορέας στην Αποστρατιωτικοποιημένη Ζώνη, ως τελευταία, απρόσμενη προσθήκη στο προγραμματισμένο ταξίδι.

Το Air Force One συνοδεύτηκε κατά την είσοδό του στη Μαλαισία από δύο F-18 — φρουρά τιμής που είχε παρασχεθεί και σε προηγούμενες επισκέψεις του σε χώρες της Μέσης Ανατολής. Η πυκνή, πολυεθνική περιοδεία ξεκίνησε με μια εξίσου γεμάτη ημέρα μετακινήσεων.



Ο Τραμπ παραχώρησε συνέντευξη Τύπου 14 λεπτών στους δημοσιογράφους πάνω από τον Ατλαντικό, πριν από μια στάση ανεφοδιασμού στη Γερμανία.