«Κλείδωσε» συνάντηση Τραμπ-Σι Τζιπίνγκ - Η εμπορική συμφωνία με «αντάλλαγμα» το Ουκρανικό

Οι ΗΠΑ και η Κίνα ετοιμάζονται να «οριστικοποιήσουν τις λεπτομέρειες» μιας εμπορικής συμφωνίας πριν από την πολυαναμενόμενη συνάντηση των ηγετών τους στη Νότια Κορέα, όπως δήλωσε το Σάββατο 25/10 Αμερικανός αξιωματούχος.

«Πιστεύω ότι οριστικοποιούμε τις τελευταίες λεπτομέρειες μιας συμφωνίας την οποία θα μπορούν να εξετάσουν οι ηγέτες…», δήλωσε από τη Μαλαισία ο Αμερικανός αντιπρόσωπος για το εμπόριο (USTR) Τζέιμσον Γκριρ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ αναμένεται να συναντηθούν την Πέμπτη στη Νότια Κορέα στο τέλος της πενθήμερης περιοδείας του στη Μαλαισία και την Ιαπωνία

Ο Τραμπ προσγειώθηκε στην πρωτεύουσα της Μαλαισίας για να παραβρεθεί στην υπογραφή συμφωνίας που θα επικυρώσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στην Ταϊλάνδη και την Καμπότζη και να συμμετάσχει στη σύνοδο του Συνδέσμου Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN).

Ο Τραμπ θέλει τη βοήθεια του Σι για τον Πούτιν

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να ζητήσει την βοήθεια του Κινέζου ομολόγου του καθώε δηλώνει «απογοητευμένος» από τον Πούτιν.

Ο Τραμπ πιστεύει πως το Πεκίνο λόγω της σχέσης του με τη Μόσχα θα βοηθήσει την κατάσταση για να λυθεί το ζήτημα του πολέμου.

Οι τελευταίες εβδομάδες ήταν δύσκολες για το Κίεβο, καθώς οι ΗΠΑ αρνήθηκαν να παραδώσουν πυραύλους κρουζ Tomahawk, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν απελευθέρωσε δεσμευμένα ρωσικά κεφάλαια για να ενισχύσει την άμυνα της Ουκρανίας και συνεχίστηκαν οι θανατηφόρες ρωσικές επιθέσεις σε διάφορες πόλεις, συμπεριλαμβανομένου του Κιέβου επισημαίνει το BBC.

Ο πόλεμος έχει προκαλέσει τεράστιες καταστροφές σε υποδομές, ενώ η ανθρωπιστική κρίση συνεχίζει να βαθαίνει. Ωστόσο δεν μπορεί να παραγνωριστεί ότι η λεγόμενη Συμμαχία των Προθύμων εμφανίστηκε χθες αποφασισμένη να στηρίξει την Ουκρανία μέσα από στρατιωτική και οικονομική ενίσχυση ενώ παράλληλα θα χτυπά με κυρώσεις την ρωσική οικονομία.

Ρούμπιο: Δεν θα εγκαταλείψουμε την Ταϊβάν

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο απέκλεισε οποιοδήποτε ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να εγκαταλείψουν την Ταϊβάν για να εξασφαλίσουν τη σύναψη συμφωνίας για το εμπόριο με την Κίνα.

«Η Ταϊβάν ανησυχεί για πολλά ζητήματα, και δικαίως, εξαιτίας της κατάστασης στην οποία βρίσκεται», είπε ο κ. Ρούμπιο σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στην πτήση από το Ισραήλ στο Κατάρ.

Πάντως «αν αυτό που ανησυχεί τον κόσμο είναι πως θα εξασφαλίσουμε συμφωνία για το εμπόριο ή για προτιμησιακή μεταχείριση με αντάλλαγμα την εγκατάλειψη της Ταϊβάν», κανένας στην αμερικανική κυβέρνηση «δεν σκέφτεται κάτι τέτοιο», διαβεβαίωσε.

Παρότι οι ΗΠΑ επισήμως δεν αναγνωρίζουν διπλωματικά την Ταϊβάν, αλλά την Κίνα, κι αποφεύγουν γενικά να χαρακτηρίζουν ανεξάρτητη τη νήσο, παραμένουν επί δεκαετίες ο βασικός προμηθευτής της ως προς τους στρατιωτικούς εξοπλισμούς και αφήνουν πάντα ανοικτό, στο πλαίσιο της λεγόμενης πολιτικής «στρατηγικής αμφισημίας», το ενδεχόμενο να την υπερασπιστούν αν δεχτεί επίθεση από το Πεκίνο, που τη θεωρεί κινεζική επαρχία.

Ωστόσο ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε αντιφατικά μηνύματα για τη δέσμευσή του στην υπεράσπιση της Ταϊβάν κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του το 2024, την παρουσίασε σε κάποιες περιπτώσεις ως ανταγωνιστή της χώρας του σε οικονομικό και ιδίως τεχνολογικό επίπεδο.

Εξάλλου πρόσφατα έλεγε ότι δεν νομίζει πως η Κίνα έχει στην πραγματικότητα πρόθεση να προχωρήσει σε εισβολή στην Ταϊβάν, εν μέρει λόγω αυτής που παρουσίασε ως καλή προσωπική σχέση του με τον κινέζο πρόεδρο Σι.