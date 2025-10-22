Η κινεζική οικονομία παραπαίει, αλλά οι κινεζικές εταιρείες σαρώνουν στο εξωτερικό

Η κινεζική οικονομία βρίσκεται εδώ και χρόνια σε δεινή θέση εξ αιτίας της κρίσης στην αγορά του real estate, των μειωμένων καταναλωτικών δαπανών και του αρνητικού πληθωρισμού – όμως, εντελώς διαφορετική είναι η εικόνα των μεγαλύτερων εταιρειών της χώρας, οι οποίες βγάζουν τεράστια κέρδη στο εξωτερικό, σύμφωνα με έκθεση της Goldman Sachs.

Καθώς η εγχώρια αγορά αντιμετωπίζει μία παρατεταμένη περίοδο στασιμότητας, οι κινεζικές επιχειρήσεις στρέφονται στο εξωτερικό για πελάτες και, μάλιστα, έχουν καταφέρει να αυξήσουν περαιτέρω τα κέρδη τους. Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι έχουν φύγει ανεπιστρεπτί οι εποχές που η Κίνα απλά εξήγαγε πάρα πολλά και πάρα πολύ φθηνά αγαθά. Τώρα εξάγει υπηρεσίες, τεχνολογία, πνευματική περιουσία, ακόμα και πολιτισμό.

Ταυτόχρονα, όπως επισημαίνει η Goldman Sachs, το Πεκίνο έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να αυξήσει με στρατηγικό τρόπο τις επενδύσεις του στο εξωτερικό, ειδικά στις αναδυόμενες αγορές, αλλά και στις χώρες που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία «μία ζώνη, ένας δρόμος».

Οπότε, όπως τονίζουν οι αναλυτές της Goldman Sachs, «η στρατηγική αυτή δίνει τη δυνατότητα στις κινεζικές εταιρείες να διαφοροποιήσουν την αλυσίδα τροφοδοσίας, να αυξήσουν τη δυνατότητα παραγωγής σε περιοχές που βρίσκονται πιο κοντά στις αγορές τους και να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα της επιχείρησής τους».

Oι κινεζικές εταιρείες σαρώνουν στο εξωτερικό

Σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών, οι κινεζικές εισηγμένες εταιρείες πλέον αποκομίζουν το 16% των συνολικών κερδών τους από το εξωτερικό σε σύγκριση με το 14% το 2018. Ωστόσο, η πολύ μεγάλη αλλαγή έγκειται στην ποιότητα και στη μετατόπιση του μοντέλου ανάπτυξης των κινεζικών εταιρειών. Για δεκαετίες, το «Made in China» σήμαινε φθηνά προϊόντα για καταναλωτές στη Δύση.

Τώρα, όμως, η αξία των κινεζικών εξαγωγών αυξάνεται σημαντικά. Οι εταιρείες πωλούν από παιχνίδια και έπιπλα έως ηλεκτρικά αυτοκίνητα, μπαταρίες λιθίου και ηλιακά πάνελ. Ταυτόχρονα, τα κινεζικά προϊόντα συνεχίζουν να είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικά, καθώς πωλούνται σε τιμές που είναι χαμηλότερες κατά 15% έως 60% σε σχέση με τους ανταγωνιστές παγκοσμίως.

Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα των Ηνωμένων Πολιτειών όπου οι καταναλωτές συνεχίζουν να προτιμούν κινεζικά προϊόντα, από παιχνίδια μέχρι τεχνολογία, τα οποία έχουν εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές.

Αυτό, μάλιστα, δεν αλλάζει ούτε με την εφαρμογή δασμών. Οι αναλυτές της Goldman εκτιμούν ότι σε περίπτωση δασμών 100%, τα κέρδη των κινεζικών εταιρειών θα μειωθούν κατά μόλις 10% βραχυπρόθεσμα, ενώ η μείωση της έκθεσής τους στις ΗΠΑ θα οδηγήσει μακροπρόθεσμα σε μείωση των κερδών κατά μόλις 4%.