Ο Τραμπ βάζει επιπλέον δασμό 100% στις εισαγωγές από Κίνα -Έλεγχοι σε εξαγωγές «κρίσιμου λογισμικού»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος νωρίτερα προανήγγειλε εμμέσως ακύρωση της επερχόμενης συνάντησής του με τον Σι, λέει τώρα ότι από την 1η Νοεμβρίου 2025 (ή νωρίτερα, ανάλογα με τυχόν περαιτέρω ενέργειες ή αλλαγές που θα κάνει η Κίνα), οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα επιβάλουν δασμό 100% στην Κίνα, πέραν οποιουδήποτε δασμού που πληρώνουν επί του παρόντος.

Επίσης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, σε ανάρτησή του στο Truth, ανέφερε ότι την 1η Νοεμβρίου, θα επιβληθούν έλεγχοι εξαγωγών σε όλα τα κρίσιμα λογισμικά. Η ανακοίνωση του προέδρου ήρθε λίγες ώρες αφότου απείλησε να επιβάλει «μαζική αύξηση» των δασμών στις κινεζικές εισαγωγές ως αντίποινα για τους νέους ελέγχους που επέβαλε η Κίνα στις εξαγωγές ορυκτών σπάνιων γαιών από τη χώρα αυτή.

Συγκεκριμένα, ο Τραμπ έγραψε: «Μόλις έγινε γνωστό ότι η Κίνα υιοθέτησε μια εξαιρετικά επιθετική στάση στο εμπόριο, στέλνοντας μια εξαιρετικά εχθρική επιστολή στον κόσμο, δηλώνοντας ότι επρόκειτο, με ισχύ από την 1η Νοεμβρίου 2025, να επιβάλει μεγάλης κλίμακας ελέγχους εξαγωγών σε σχεδόν κάθε προϊόν που παράγει, και σε ορισμένα που δεν κατασκευάζονται καν από την ίδια. Αυτό επηρεάζει ΟΛΕΣ τις χώρες, χωρίς εξαίρεση, και ήταν προφανώς ένα σχέδιο που επινόησαν πριν από χρόνια. Είναι απολύτως ανήκουστο στο Διεθνές Εμπόριο και αποτελεί ηθική ντροπή στις συναλλαγές με άλλα έθνη.



»Με βάση το γεγονός ότι η Κίνα έχει λάβει αυτή την άνευ προηγουμένου θέση, και μιλώντας μόνο για τις ΗΠΑ, και όχι για άλλα έθνη που απειλούνταν παρόμοια, από την 1η Νοεμβρίου 2025 (ή νωρίτερα, ανάλογα με τυχόν περαιτέρω ενέργειες ή αλλαγές που θα κάνει η Κίνα), οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα επιβάλουν δασμό 100% στην Κίνα, πέραν οποιουδήποτε δασμού που πληρώνουν αυτήν τη στιγμή. Επίσης, την 1η Νοεμβρίου, θα επιβάλουμε ελέγχους εξαγωγών σε οποιοδήποτε και όλα τα κρίσιμα λογισμικά. Είναι αδύνατο να πιστέψει κανείς ότι η Κίνα θα είχε προβεί σε μια τέτοια ενέργεια, αλλά το έκανε, και τα υπόλοιπα είναι Ιστορία. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!».