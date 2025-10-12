«Τα μαζεύει» ο Τραμπ μετά την επίθεση στην Κίνα - «Ο σεβαστός πρόεδρος Σι περνάει μια κακή στιγμή»

«Μην ανησυχείτε για την Κίνα, όλα θα πάνε καλά! Ο σεβαστός πρόεδρος Σι απλώς περνάει μια κακή στιγμή. Δεν θέλει η χώρα του να περιέλθει σε ύφεση, ούτε εγώ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να βοηθήσουν την Κίνα, όχι να την βλάψουν!», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος σε μήνυμά του την Κυριακή (12/10).

Ειδικότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να βοηθήσουν την Κίνα και όχι να τη βλάψουν, υιοθετώντας έναν συμβιβαστικό τόνο λίγες ημέρες μετά την απειλή επιβολής επιπλέον δασμών 100% στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.



Οι δηλώσεις του Τραμπ την Παρασκευή, καθώς και η απειλή του να ακυρώσει μια συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ αργότερα αυτό το μήνα, έστειλαν τις μετοχές της Wall Street σε πτώση, καθώς οι επενδυτές ανησύχησαν ότι ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου θα μπορούσε να αναζωπυρωθεί.



«Οι ΗΠΑ θέλουν να βοηθήσουν την Κίνα, όχι να της βλάψουν!» δήλωσε ο Τραμπ σε ανάρτησή του την Κυριακή στο Truth Social, προσθέτοντας ότι «ο σεβαστός πρόεδρος Σι (Τζινπίνγκ)... δεν θέλει ύφεση για τη χώρα του».



Ο Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι θα επιβάλει τους επιπλέον δασμούς από την 1η Νοεμβρίου ως απάντηση σε αυτό που χαρακτήρισε «εξαιρετικά επιθετικούς» νέους περιορισμούς των κινεζικών εξαγωγών στον κλάδο των σπάνιων γαιών.



Το Πεκίνο, με τη σειρά του, κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι ενεργεί άδικα, με το Υπουργείο Εμπορίου να χαρακτηρίζει την Κυριακή την απειλή του Τραμπ για επιβολή δασμών ως «τυπικό παράδειγμα διπλών προτύπων».