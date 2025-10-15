Κίνα: Κατέσχεσε 60.000 χάρτες λόγω «εσφαλμένης επισήμανσης» της Ταϊβάν

Στην κατάσχεση 60.000 χαρτών προχώρησαν οι Κινέζοι τελωνειακοί υπάλληλοι στην ανατολική επαρχία Σαντόνγκ, καθώς «επισήμαναν εσφαλμένα» την Ταϊβάν.

Οι χάρτες, σύμφωνα με τις αρχές, «παρέλειπαν επίσης σημαντικά νησιά» στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας, όπου οι διεκδικήσεις του Πεκίνου επικαλύπτονται με αυτές των γειτόνων του, συμπεριλαμβανομένων των Φιλιππίνων και του Βιετνάμ.

Οι «προβληματικοί» χάρτες, που προορίζονταν για εξαγωγή, δεν μπορούν να πωληθούν επειδή «θέτουν σε κίνδυνο την εθνική ενότητα, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα» της Κίνας, ανέφεραν οι αρχές.

Γιατί αντιδρά η Κίνα

Οι χάρτες αποτελούν ένα ευαίσθητο θέμα για την Κίνα, αλλά και τους αντιπάλους της για τους υφάλους, τα νησιά και τις βραχονησίδες στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας, σημειώνει το BBC. Οι τελωνειακές αρχές της Κίνας δήλωσαν ότι οι χάρτες δεν περιείχαν επίσης τη γραμμή των εννέα παύλων, η οποία οριοθετεί την αξίωση του Πεκίνου για σχεδόν ολόκληρη τη Θάλασσα της Νότιας Κίνας. Η γραμμή αποτελείται από εννέα παύλες που εκτείνονται εκατοντάδες μίλια νότια και ανατολικά από την νοτιότερη επαρχία της Χαϊνάν.

Οι κατασχεθέντες χάρτες δεν σηματοδοτούσαν επίσης τα θαλάσσια σύνορα μεταξύ Κίνας και Ιαπωνίας, σύμφωνα με τις αρχές. Παράλληλα, δήλωσαν ότι οι χάρτες έφεραν λανθασμένη ένδειξη «επαρχία Ταϊβάν», χωρίς να προσδιορίσουν ποια ακριβώς ήταν η λανθασμένη ένδειξη.

Η Κίνα θεωρεί την αυτοδιοικούμενη Ταϊβάν ως έδαφός της και δεν έχει αποκλείσει τη χρήση βίας για την κατάληψη του νησιού. Ωστόσο, η Ταϊβάν θεωρεί τον εαυτό της ξεχωριστό από την ηπειρωτική Κίνα, με δικό της σύνταγμα και δημοκρατικά εκλεγμένους ηγέτες. Οι εντάσεις στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας αναζωπυρώνονται περιστασιακά - πιο πρόσφατα το Σαββατοκύριακο, όταν πλοία από την Κίνα και τις Φιλιππίνες εμπλέκονταν σε μια άλλη σύγκρουση.

Οι Φιλιππίνες και το Βιετνάμ είναι επίσης ιδιαίτερα ευαίσθητες σε απεικονίσεις της Θάλασσας της Νότιας Κίνας σε χάρτες.

«Κόφτης» ακόμα και στη Barbie για τους χάρτες

Η ταινία Barbie του 2023 απαγορεύτηκε στο Βιετνάμ και λογοκρίθηκε στις Φιλιππίνες επειδή έδειχνε έναν χάρτη της Θάλασσας της Νότιας Κίνας με την γραμμή των εννέα διακεκομμένων γραμμών.

Η δήλωση των τελωνειακών αρχών της Κίνας δεν ανέφερε πού προορίζονταν να πωληθούν οι κατασχεθέντες χάρτες. Η Κίνα προμηθεύει μεγάλο μέρος των παγκόσμιων εμπορευμάτων, από χριστουγεννιάτικα φωτάκια μέχρι χαρτικά.

Η κατάσχεση «προβληματικών χαρτών» από τους κινεζικούς τελωνειακούς υπαλλήλους δεν είναι ασυνήθιστη, αν και ο αριθμός των χαρτών που κατασχέθηκαν στο Σαντόνγκ ξεπερνά κατά πολύ τις προηγούμενες κατασχέσεις. Τα εμπορεύματα που δεν περνούν τον τελωνειακό έλεγχο καταστρέφονται.

Τον Μάρτιο, τελωνειακοί υπάλληλοι σε αεροδρόμιο του Qingdao κατάσχεσαν μια παρτίδα 143 ναυτικών χαρτών που περιείχαν «προφανή λάθη» στα εθνικά σύνορα. Τον Αύγουστο, τελωνειακοί υπάλληλοι στην επαρχία Hebei κατάσχεσαν δύο «προβληματικούς χάρτες» που, μεταξύ άλλων, περιείχαν «λανθασμένη απεικόνιση» των συνόρων του Θιβέτ.