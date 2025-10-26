Εμπορικός «συμβιβασμός» για ΗΠΑ-Κίνα: Τι προβλέπει η συμφωνία που ανακοίνωσε ο Μπέσεντ

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ ανακοίνωσε τη σύναψη προκαταρτικής συμφωνίας με την Κίνα που οδηγεί σε συνέχιση των εμπορικών σχέσεων των δύο χωρών, καθώς και στη μη επιβολή δασμών στα εισαγόμενα προϊόντα.



Συγκεκριμένα, έπειτα από δύο ημέρες εμπορικών συνομιλιών στη Μαλαισία με Κινέζους αξιωματούχους, ο Μπέσεντ δήλωσε σήμερα, Κυριακή, 26 Οκτωβρίου πως περιμένει από την Κίνα συνεχίσει τις αγορές αμερικανικής σόγιας σε σημαντικές ποσότητες για αρκετά χρόνια. Αναμένει επίσης από το Πεκίνο να καθυστερήσει για έναν χρόνο το διευρυμένο καθεστώς αδειών για τις εξαγωγές σπάνιων γαιών και ύστερα να το επανεξετάσει, εξέλιξη που θα διασφαλίσει ότι οι πολύτιμες για την αμερικανική οικονομία σπάνιες γαίες θα συνεχίσουν να φτάνουν απρόσκοπτα στις ΗΠΑ.

*US TREASURY SECRETARY BESSENT: CHINA IS READY TO MAKE A TRADE DEAL



*BESSENT: THE TRADE AGREEMENT WILL SPARE CHINA 100% TARIFFS ON ITS GOODS



Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει να επιβάλει επιπρόσθετους δασμούς 100% σε κινεζικά προϊόντα από την 1η Νοεμβρίου αν η Κίνα εντείνει τους ελέγχους στις εξαγωγές σπάνιων γαιών και των απαραίτητων τεχνολογιών για την επεξεργασία τους. «Νομίζω πως το αποφύγαμε αυτό», είπε ο Μπέσεντ στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC.



Μιλώντας στην εκπομπή «This Week» του ABC, ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών είπε ακόμη ότι όταν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ ανακοινώσουν μια εμπορική συμφωνία την ερχόμενη Πέμπτη, οι Αμερικανοί καλλιεργητές σόγιας «θα αισθανθούν πολύ ωραία σχετικά με αυτό που συμβαίνει, αυτή την εποχή και τις επόμενες εποχές για αρκετά χρόνια».



Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί την Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου, με τον Κινέζο ομόλογό του στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) που θα διεξαχθεί στη Νότια Κορέα.



Ο Μπέσεντ είπε επίσης στο «Face the Nation» του CBS πως οι λεπτομέρειες μιας συμφωνίας για μεταβίβαση της κινεζικής ιδιοκτησίας εφαρμογής βίντεο TikTok στον έλεγχο των ΗΠΑ επιλύθηκαν και ότι ο Τραμπ και ο Σι θα μπορέσουν να «ολοκληρώσουν» τη συναλλαγή την ερχόμενη εβδομάδα.