Εμπορικό πλεόνασμα - ρεκόρ για την Κίνα, παρά τους δασμούς Τραμπ

Ένα χρόνο μετά την επιβολή δασμών από τον Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίοι συντάραξαν τον πλανήτη, το Πεκίνο ανακοίνωσε εμπορικό πλεόνασμα - ρεκόρ, το οποίο έφτασε τα 1,2 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Αυτή ήταν η πρώτη φορά που το Κινεζικό εμπορικό πλεόνασμα ξεπέρασε το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια σπάζοντας και το ρεκόρ των 993 δισεκατομμυρίων δολαρίων του 2024.

Το μηνιαίο εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας την περυσινή χρονιά ξεπέρασε τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια επτά φορές, γεγονός που δείχνει ότι οι δασμοί που επέβαλε με τυμπανοκρουσίες ο Ντόναλντ Τραμπ δεν επηρέασαν ιδιαιτέρως τις κινεζικές εξαγωγές στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.

Υπερκαλύφθηκαν οι απώλειες

Παρότι το εμπόριο με τις ΗΠΑ υποχώρησε ελαφρώς, το Πεκίνο κατάφερε να υπερκαλύψει τις απώλειες αυξάνοντας τις εξαγωγές στη Νοτιοανατολική Ασία, την Αφρική και τη Λατινική Αμερική.

Μοχλός ανάπτυξης για την Κίνα ήταν η πράσινη τεχνολογία, τα προϊόντα που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη και τα ρομποτικά.

Το τεράστιο πλεόνασμα εξηγείται από την τεράστια ζήτηση για Κινεζικά προϊόντα στο εξωτερικό, αλλά και την περιορισμένη εσωτερική ζήτηση.

Η Κίνα και οι καταναλωτικές δαπάνες των πολιτών της έχουν τα τελευταία χρόνια πληγεί από την κρίση στα ακίνητα και την αύξηση του χρέους, που έχει αποθαρρύνει τις επιχειρήσεις από το να επενδύουν και τους πολίτες από το να καταναλώνουν ξοδεύοντας με πολλή προσοχή σε σχέση με παλαιότερα.

Αυτό οδήγησε σε μειωμένη ανάγκη για εισαγωγές, οι οποίες αυξήθηκαν μόλις κατά 0,5%.

Πιο ελκυστικά τα Κινεζικά προϊόντα

Εν τω μεταξύ, το αδύναμο γουάν, η σημαντική προσφορά προϊόντων και ο πληθωρισμός στις Δυτικές χώρες έκαναν τα Κινεζικά προϊόντα πιο ελκυστικά αυξάνοντας τελικά σημαντικά τις Κινεζικές εξαγωγές.

Με τους αναλυτές να αναμένουν ότι η τάση αυτή θα συνεχιστεί, το αποτέλεσμα για την Κινεζική οικονομία είναι φυσικά περισσότερα έσοδα και αύξηση των θέσεων εργασίας.

Φυσικά, τα νούμερα αυτά μεταφράζονται από το Πεκίνο ως αυξημένη διείσδυση των Κινεζικών προϊόντων σε ολόκληρο τον πλανήτη, πέραν των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ωστόσο, υπάρχουν ανησυχίες για ένα αβέβαιο παγκόσμιο περιβάλλον, δεδομένου ότι πολλές είναι πια οι χώρες που αντιδρούν τονίζοντας ότι οι αγορές τους έχουν πλημμυρίσει με φθηνά Κινεζικά προϊόντα, τα οποία δεν μπορούν να ανταγωνιστούν.

Ταυτόχρονα, οι επιχειρήσεις ετοιμάζονται για μία ακόμα χρονιά αβεβαιότητας, λόγω της παγκόσμιας αστάθειας, αλλά και των εντάσεων που δημιουργούν οι δασμοί της κυβέρνησης Τραμπ.