Guardian για Τραμπ στην Ασία: Οι ΗΠΑ μόλις ανακάλυψαν πως όταν κάνεις μπούλινγκ, αυτό σου επιστρέφει

Όταν τον περασμένο Απρίλιο ο Τραμπ κήρυξε εμπορικό πόλεμο κατά της Κίνας απειλώντας να της επιβάλλει δασμούς έως 145%, το Πεκίνο διεμήνυσε πως «δεν θα υποκύψει σε εκβιασμούς» και δεσμεύτηκε πως «θα παλέψει μέχρι τέλους». Το ερώτημα μετά τη συνάντηση είναι εάν ο πόλεμος σταμάτησε και, αν ναι, υπό ποιους όρους.

Οι αποκλίνουσες δηλώσεις των δύο ηγετών μετά το τέλος των διαβουλεύσεων αποκαλύπτουν περισσότερα από το χάσμα που χωρίζει το προσωπικό τους στυλ και την κουλτούρα των λαών τους, εκτιμά ο Guardian που επιχειρεί μια αποτίμηση των αποτελεσμάτων της συνάντησης υψηλού διακυβεύματος των προέδρων των δύο υπερδυνάμεων.

Ο Ντόναλντ Τραμπ θριαμβολόγησε για την «καταπληκτική» συνάντηση βαθμολογώντας την με 12 στα 10. Ο Σι Ζινπίνγκ, από την πλευρά του, έκανε λόγο για επίτευξη ομοφωνίας που, όμως, πρέπει να περάσει γρήγορα στο επόμενο βήμα. «Η συνηθισμένη προσέγγιση του Τραμπ σε ό,τι αφορά το εμπόριο- να φωνάζει δυνατά και να κραδαίνει ένα κοντάρι-δεν έπιασε αυτή τη φορά όταν το Πεκίνο έβγαλε στο τραπέζι το δικό του ρόπαλο. Ο κ. Σι δεν είχε να του προσφέρει ούτε χρυσές κορώνες ούτε δηλώσεις πως θα τον προτείνει για το βραβείο Νόμπελ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ήταν ο χαμένος αλλά, όπως ήταν αναμενόμενο, επιχείρησε να ΄ χρυσώσει΄ το απογοητευτικό αποτέλεσμα και να το παρουσιάσει ως μεγάλη επιτυχία», γράφει η εφημερίδα.

«Η εμπορική διπλωματία του Τραμπ ήταν πάντα αλλοπρόσαλλη. Την περασμένη εβδομάδα ανακοίνωσε πως θα επιβάλλει επιπλέον δασμούς στον Καναδά εξαιτίας μιας πολιτικής διαφήμισης. Ο πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ μόλις ολοκλήρωσε κι εκείνος το ταξίδι του στην Ασία. Ο τραμπισμός εξωθεί παραδοσιακούς συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών να αναζητούν εναλλακτικές αλλού. Το ίδιο συνέβη και με την Ινδία την οποία ο Τραμπ έσπρωξε, επίσης, προς την Κίνα. Αν, όμως, οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν μακροπρόθεσμες νίκες, θα πρέπει να ενισχύσουν τις συνεργασίες τους και όχι το αντίθετο. Ναι, ο Τραμπ υπέγραψε ορισμένες εμπορικές συμφωνίες στην Ασία, τα υποβόσκοντα προβλήματα, ωστόσο, είναι τώρα πιο σαφή από ποτέ».

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες χάνουν το παιχνίδι»

Ο Guardian εξηγεί: «Πίσω από τις αβλεψίες της σημερινής αμερικανικής διακυβέρνησης υποβόσκουν λάθη που πάνε χρόνια πίσω. Η Κίνα εδώ και καιρό με στρατηγικό τρόπο εντοπίζει και διορθώνει αδυναμίες στην οικονομία της. Η ανακωχή που επιτεύχθηκε χθες με τον Τραμπ της επιτρέπει να εξακολουθήσει αυτή τη δουλειά.

Οι ΗΠΑ χάνουν το παιχνίδι και η απεξάρτηση από τις κινεζικές σπάνιες γαίες θα είναι μια πολύ μακρά διαδικασία. Κανείς δεν μπορεί να βασίζεται πια σε διμερείς σχέσεις με την Ουάσινγκτον. Οι ΗΠΑ αποσύρονται από διεθνείς θεσμούς και φόρα την ώρα που οι αμερικανικές επιχειρήσεις πασχίζουν να λάβουν κρίσιμες αποφάσεις χωρίς να ξέρουν τι δασμοί θα ισχύουν την επόμενη εβδομάδα, πόσω μάλλον τον επόμενο χρόνο. Στο μεταξύ, η Κίνα ενισχύει συνεχώς τον διεθνή της ρόλο».

Στις εμπορικές συμφωνίες του Τραμπ, ο διάβολος κρύβεται στην έλλειψη λεπτομερειών

Η συνάντηση της Πέμπτης έδωσε μία ανάσα, καταλήγει η εφημερίδα. «Η εικόνα μοιάζει περισσότερο με ανακωχή παρά με ειρήνη που θα έχει διάρκεια και σταθερά όρια στη σχέση της Κίνας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Καθώς οι υποβόσκουσες αντιθέσεις παραμένουν μεταξύ των δύο "γιγάντων" οι κίνδυνοι δεν αφορούν μόνο αυτούς τους δύο. Αφορούν και όλους τους υπόλοιπους που έχουν πολύ λίγη πίστη πια και στις δύο πλευρές.

Η ανακωχή θα διαρκέσει μόνο για ένα χρόνο. Σύμφωνα με αναφορές, όταν η Κίνα απείλησε πως θα περιορίσει τις εξαγωγές των σπάνιων γαιών τον περασμένο μήνα- απόλυτα απαραίτητες στην παγκόσμια βιομηχανία τεχνολογίας αυτοκινήτων, μπαταριών και στρατιωτικού εξοπλισμού- ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ έπεισε τον Τραμπ ότι το τίμημα για μία ολομέτωπη σύγκρουση με το Πεκίνο θα ήταν υπερβολικά υψηλό. Η Αμερική ανακάλυψε πως όταν κάνεις μπούλινγκ, αυτό μπορεί να επιστρέψει σε σένα, κάτι που θα μπορούσε να είχε προβλέψει. Επιπλέον, στις εμπορικές συμφωνίες λένε πάντα πως ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Εν προκειμένω, σε μια εμπορική συμφωνία του Τραμπ, κρύβεται στην έλλειψη λεπτομερειών».

Επιμέλεια: Βασιλική Κουκίου