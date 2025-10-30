Σε εξαιρετικό κλίμα η συνάντηση Τραμπ με Σι - Χαμόγελα και φιλοφρονήσεις

Σε πολύ καλό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση των προέδρων των ΗΠΑ και της Κίνας στο αεροδρόμιο του Μπουσάν στη Νότια Κορέα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Σι Τζινπίνγκ συναντήθηκαν στο περιθώριο της «APEC 2025 Leaders’ Summit». Τα θέματα που κυριάρχησαν στη συζήτηση, η οποία διήρκεσε 90 λεπτά, ήταν φυσικά οι εμπορικοί δασμοί ΗΠΑ-Κίνας αλλά και Ε.Ε-Κίνας, οι εξαγωγές σπάνιων γαιών, οι έλεγχοι εξαγωγής χημικών που σχετίζονται με τη φεντανύλη καθώς και η γεωοικονομική αλλά και η γεωστρατηγική θέση των δύο χωρών.

Φωτ.: Reuters

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν αναφορές ότι έχει επιτευχθεί ένα προκαταρκτικό πλαίσιο συμφωνίας στο οποίο περιλαμβάνονται: η «χαλάρωση» από πλευράς Κίνας σε ό,τι αφορά αυστηρότερους ελέγχους εξαγωγών σπάνιων γαιών και από την πλευρά των ΗΠΑ ένα «πάγωμα» ή ακόμα και μείωση των δασμών προς την Κίνα.

Το εξαιρετικό κλίμα φάνηκε από τα πρώτα λεπτά με τους δύο ηγέτες να ανταλλάσσουν φιλοφρονήσεις. «Ο Πρόεδρος Σι είναι ένας σπουδαίος ηγέτης μιας σπουδαίας χώρας και πιστεύω ότι θα έχουμε μια φανταστική σχέση για μεγάλο χρονικό διάστημα» είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ να του απαντά: «Πρόεδρε Τραμπ, είναι μεγάλη μου χαρά... Είναι πολύ ευχάριστο που σας ξαναβλέπω».

Φωτ.: Reuters

«Κύριε Πρόεδρε, νοιάζεστε πολύ για την παγκόσμια ειρήνη»

Ο Tραμπ πριν τη συνάντηση δήλωσε ότι «έχουμε ήδη συμφωνήσει σε πολλά πράγματα» και ότι περιμένει μια «φανταστική σχέση» με την Κίνα για μεγάλο διάστημα, ενώ ο Κινέζος πρόεδρος από την πλευρά του, τόνισε ότι ΗΠΑ και Κίνα «πρέπει να είναι εταίροι και φίλοι».

Παράλληλα, ο Σι δεν παρέλειψε να επαινέσει τον Τραμπ για τις ειρηνευτικές συμφωνίες: «Κύριε Πρόεδρε, νοιάζεστε πολύ για την παγκόσμια ειρήνη. Εκτιμώ τη μεγάλη σας συμβολή στην πρόσφατη σύναψη της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα» είπε χαρακτηριστικά.