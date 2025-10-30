Φαιντανύλη: Πώς παράγεται το θανατηφόρο οπιοειδές - Δείτε εργοστάσιο υψίστης ασφαλείας στην Κίνα

Πίσω από έναν μεγάλο γυάλινο τοίχο, ένας εργάτης με προστατευτική ενδυμασία παρακολουθεί εκατοντάδες μικροσκοπικά γυάλινα μπουκάλια να περνάνε κάθε λεπτό, αποστειρωμένα, γεμάτα και συσκευασμένα από ρομποτικούς βραχίονες.



Μέσα σε κάθε αμπούλα βρίσκεται η ουσία που βρίσκεται στο επίκεντρο της γεωπολιτικής διαμάχης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας: η φαιντανύλη, το θανατηφόρο οπιοειδές που ήταν στην κορυφή της ατζέντας όταν οι πρόεδροι Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ συναντήθηκαν στη Νότια Κορέα, την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου.

Το NBC News απέκτησε αποκλειστική πρόσβαση στην έδρα της Yichang Humanwell Pharmaceutical, του μεγαλύτερου παραγωγού του φαρμάκου στην Κίνα, στο συγκρότημα της στην πόλη Yichang.



Η Humanwell δηλώνει ότι προμηθεύει φαιντανύλη μόνο για χρήση σε νοσοκομεία και ότι δεν εξάγει φάρμακα στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό ή τον Καναδά. Σε 51 χρόνια λειτουργίας, «δεν είχαμε ποτέ ούτε ένα περιστατικό απώλειας φαρμάκου - δεν έχει χαθεί ούτε μία δόση», δήλωσε ο πρόεδρος της εταιρείας, Du Wentao, σε συνέντευξη στο εργοστάσιο, το οποίο περιβάλλεται από ψηλούς φράχτες με συρματόπλεγμα και ηλεκτρικούς αισθητήρες.



Η Humanwell Healthcare είναι μία από τις πέντε μόνο εταιρείες στην Κίνα που διαθέτουν άδεια παραγωγής φαιντανύλης για χρήση σε νοσοκομεία και παράγει περίπου 100 εκατομμύρια δόσεις παραλλαγών φαιντανύλης κάθε χρόνο.



Μετά από μια αυστηρή διαδικασία ελέγχου για να περάσουν την κεντρική πύλη, όλοι οι επισκέπτες και το προσωπικό - συμπεριλαμβανομένου του διευθύνοντος συμβούλου - υποχρεούνται να φορούν μπλε νοσοκομειακά καπέλα, καλύμματα παπουτσιών και εργαστηριακές ποδιές για να διασφαλίσουν ότι δεν θα μολύνουν τον χώρο εργασίας.



Το μεγαλύτερο μέρος της γραμμής παραγωγής είναι αυτοματοποιημένο για να περιορίζεται η ανθρώπινη επαφή, με τα φιαλίδια να πλένονται και να αποστειρώνονται και στη συνέχεια να γεμίζονται με φαιντανύλη χρησιμοποιώντας μακριά ελαστικά σωληνάκια.



Δύο υπάλληλοι με προστατευτικό εξοπλισμό εποπτεύουν τη διαδικασία, με έναν συναγερμό να ηχεί κάθε 10 λεπτά για να τους υπενθυμίζει να ψεκάσουν τα γάντια τους με απολυμαντικό. Στη συνέχεια, τα φιαλίδια ελέγχονται με φλας, σφραγίζονται, συσκευάζονται και αποστέλλονται μέσω μιας αποθήκης.



Ο «πόλεμος» Κίνας - ΗΠΑ

Αμερικανοί αξιωματούχοι ισχυρίζονται ότι η κινεζική κυβέρνηση δεν έχει κάνει αρκετά για να αναχαιτίσει την παράνομη διεθνή διακίνηση χημικών ουσιών για την παρασκευή φαιντανύλης, οι οποίες στη συνέχεια μεταποιούνται σε εξαιρετικά εθιστικό οπιοειδές σε μεξικάνικα εργαστήρια και διακινούνται λαθραία πέρα από τα σύνορα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν και οι θάνατοι φαίνεται να μειώνονται στις ΗΠΑ, η φαιντανύλη και άλλα συνθετικά οπιοειδή έχουν σκοτώσει εκατοντάδες χιλιάδες Αμερικανούς τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων.



Ο Τραμπ, ο οποίος ανέφερε το φαιντανύλιο ως λόγο για την επιβολή των πρώτων δασμών 20% στην Κίνα από την ανάληψη των καθηκόντων του τον Ιανουάριο, δήλωσε ότι πιστεύει ότι η Κίνα «θα μας βοηθήσει με το πρόβλημα του φαιντανυλίου» και ότι οι δασμοί θα μειωθούν αναλόγως.

Η Κίνα υπερασπίζεται τις προσπάθειές της κατά του φαιντανυλίου και υποστηρίζει ότι η αμείωτη ζήτηση των ΗΠΑ για το φάρμακο είναι υπεύθυνο για την κρίση στις σχέσεις των δύο χωρών.



Ωστόσο, σε έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ προς το Κογκρέσο τον περασμένο μήνα, κατηγορήθηκε το κυβερνών Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας ότι συνεχίζει να «επιδοτεί και να παρέχει άλλα κίνητρα σε εταιρείες με έδρα την Κίνα για την εξαγωγή προδρόμων συνθετικών ναρκωτικών, μεταξύ άλλων μέσω φορολογικών εκπτώσεων, χρηματικών επιχορηγήσεων και βραβείων, καθώς και επίσημων επισκέψεων». Κατηγορήθηκαν εταιρείες που ελέγχονται από το Κομμουνιστικό Κόμμα ότι «συμμετέχουν σε αυτό το παράνομο εμπόριο».



Υπό την πίεση του Τραμπ, η Κίνα κατέταξε το φαιντανύλιο ως ελεγχόμενη ουσία το 2019, απαγορεύοντας τη χρήση του εκτός ιατρικών συνταγών. Αυτό επιβράδυνε την εισροή κινεζικού φαιντανυλίου στις ΗΠΑ, αλλά «η εκτεταμένη εξαγωγή χημικών προδρόμων και άλλων παράνομων ναρκωτικών παραμένει», σύμφωνα με την έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.



Οι κινεζικές Αρχές απορρίπτουν αυτούς τους ισχυρισμούς.



«Η Κίνα εκφράζει τη συμπαράστασή της στον αμερικανικό λαό που υποφέρει από την κρίση του φαιντανύλου», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Guo Jiakun, στους δημοσιογράφους στο Πεκίνο.



Πρόσθεσε όμως ότι «η Κίνα είναι η χώρα που επιδεικνύει τη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα στον έλεγχο των ναρκωτικών, με τις πιο ολοκληρωμένες πολιτικές. Είναι επίσης μία από τις χώρες με τον μεγαλύτερο αριθμό ελεγχόμενων ουσιών και τους αυστηρότερους κανονισμούς στον κόσμο».



Ο Du, πρόεδρος της Humanwell Healthcare, η οποία παράγει 100 εκατομμύρια δόσεις ετησίως προϊόντων με βάση το φαιντανύλιο, λέει ότι η σχολαστικά καθαρή, αυτοματοποιημένη και ελεγχόμενη λειτουργία που παρατήρησε το NBC News δεν ήταν προσχηματική.



«Η διαχείριση των φαρμάκων φαιντανυλίου στην Κίνα είναι από τις πιο αυστηρές στον κόσμο», είπε. «Δεν υπάρχει καμία απολύτως πιθανότητα κάποια δόση από την εταιρεία μας να έχει φτάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μπορώ να το δηλώσω αυτό με πλήρη σιγουριά και βεβαιότητα - δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα».

