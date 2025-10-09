Σάλος με απόφαση Τραμπ-Ρούμπιο: Διπλωμάτης των ΗΠΑ απολύθηκε για δεσμό με... κομμουνίστρια Κινέζα

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ, η είδηση απόλυσης ενός διπλωμάτη της χώρας την Τετάρτη (8/10), ο οποίος έκανε γνωστό πως διατηρούσε δεσμό με γυναίκα υπήκοο της Κίνας, η οποία φέρεται πως έχει σχέσεις με το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα.

Η συγκεκριμένη απόλυση είναι η πρώτη που γίνεται και αφορά την παραβίαση της απαγόρευσης τέτοιων σχέσεων, μιας απόφασης που «πέρασε» στα τέλη του περασμένου έτους υπό την κυβέρνηση Μπάιντεν.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Associated Press, έγιναν γνωστές οι λεπτομέρειες αυτού του μέτρου, τις τελευταίες μέρες της προεδρίας του Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν. Αυτό σημειώνει πως το Υπουργείο Εξωτερικών απαγορεύει σε όλο το προσωπικό του στην Κίνα, καθώς και σε μέλη της οικογένειάς του και εργολάβους με άδειες ασφαλείας, οποιεσδήποτε ρομαντική ή σεξουαλική σχέση με Κινέζους πολίτες.

Η επίσημη θέση του Υπουργείου και η είδηση του ακροδεξιού δημοσιογράφου

Ο Τόμι Πίγκοτ, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι ο εν λόγω διπλωμάτης απολύθηκε από την υπηρεσία εξωτερικών υπηρεσιών αφού ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εξέτασαν την υπόθεση και διαπίστωσαν ότι είχε «ομολογήσει ότι απέκρυψε μια ρομαντική σχέση με υπήκοο της Κίνας που είχε γνωστούς δεσμούς με το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα».

«Υπό την ηγεσία του Υπουργού Ρούμπιο, θα διατηρήσουμε μια πολιτική μηδενικής ανοχής για οποιονδήποτε υπάλληλο συλληφθεί να υπονομεύει την εθνική ασφάλεια της χώρας μας», δήλωσε ο Πίγκοτ.

Η δήλωση δεν κατονόμασε τον διπλωμάτη, αλλά αυτός και η κοπέλα του είχαν εμφανιστεί σε ένα κρυφά βιντεοσκοπημένο βίντεο που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο από τον ακροδεξιό δημοσιογράφο Τζέιμς Ο'Κιφ.

Στο Πεκίνο, ένας εκπρόσωπος της κινεζικής κυβέρνησης αρνήθηκε να σχολιάσει αυτό που χαρακτήρισε ως εσωτερικό ζήτημα των ΗΠΑ. «Ωστόσο, θα ήθελα να τονίσω ότι είμαστε αντίθετοι στη χάραξη ορίων που βασίζονται σε ιδεολογικές διαφορές και στην κακόβουλη δυσφήμιση της Κίνας», δήλωσε ο Γκουό Τζιακούν του Υπουργείου Εξωτερικών σε καθημερινή ενημέρωση.