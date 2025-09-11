Πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία των Υπουργών Άμυνας ΗΠΑ-Κίνας: «Δεν επιδιώκουμε αλλαγή καθεστώτος»

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, είχε την πρώτη του τηλεφωνική συνομιλία με τον Κινέζο ομόλογό του, τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιδιώκουν σύγκρουση με την Κίνα, αλλά θα προστατεύσουν τα ζωτικά τους συμφέροντα στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, όπως αναφέρει το Αμερικανικό Πεντάγωνο στην ανακοίνωσή του.

Η Κίνα είναι ο κύριος γεωπολιτικός αντίπαλος της Ουάσινγκτον και ο Χέγκσεθ εξόργισε το Πεκίνο τον Μάιο, όταν προέτρεψε τους περιφερειακούς συμμάχους να δαπανήσουν περισσότερα για την άμυνα, αφού προειδοποίησε για την «πραγματική και ενδεχομένως επικείμενη» απειλή από την Κίνα.

Λίγο πριν ονομαστεί Υπουργείο Πολέμου

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ, δήλωσε ότι ο Χέγκσεθ και ο Κινέζος υπουργός Άμυνας, Ναύαρχος Ντονγκ Τζουν, είχαν μια «ειλικρινή και εποικοδομητική» τηλεφωνική επικοινωνία.

«Ο υπουργός Χέγκσεθ κατέστησε σαφές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιδιώκουν σύγκρουση με την Κίνα ούτε επιδιώκουν αλλαγή καθεστώτος ή στραγγαλισμό της ΛΔΚ (Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας)», είπε.

Ταυτόχρονα, ωστόσο, ανέφερε ευθέως ότι οι ΗΠΑ «έχουν ζωτικά συμφέροντα στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, το θέατρο προτεραιότητας, και θα προστατεύσουν αποφασιστικά αυτά τα συμφέροντα».

Πάντως, ας μην ξεχνάμε, με όποια σημασία μπορεί να έχει αυτό, ότι σύντομα το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας θα μετονομαστεί σε Υπουργείο πολέμου και ο Πιτ Χεγκσεθ σύντομα θα είναι ο νέος Αμερικανός Υπουργός Πολέμου.