Η νέα «κούρσα του Διαστήματος»: Τι σημαίνει αν η Κίνα πατήσει πρώτη το πόδι της στη Σελήνη

Ο ανταγωνισμός ΗΠΑ – Κίνας για την επιστροφή του ανθρώπου στη Σελήνη μπαίνει στην πιο κρίσιμη φάση του. Η NASA προγραμματίζει την αποστολή Artemis 2 για το 2025, με στόχο την περιφορά γύρω από τη Σελήνη και την επιστροφή στη Γη, ενώ η πολυαναμενόμενη Artemis 3, που θα περιλαμβάνει και προσελήνωση, τοποθετείται χρονικά το 2027.

Από την πλευρά της, η Κίνα έχει δεσμευθεί ότι θα πραγματοποιήσει την πρώτη της επανδρωμένη αποστολή στη Σελήνη πριν από το 2030, παρουσιάζοντας ήδη πρόοδο στον πύραυλο Long March 10 και στο σκάφος προσεδάφισης Lanyue.

Όμως, όπως αναφέρει δημοσίευμα του space.com, παρότι το χρονοδιάγραμμα δείχνει υπέρ των ΗΠΑ, ειδικοί που κατέθεσαν πρόσφατα στο αμερικανικό Κογκρέσο προειδοποίησαν πως η Ουάσιγκτον κινδυνεύει να χάσει τη νεά αυτή «κούρσα του Διαστήματος». Η καθυστέρηση στην ανάπτυξη του Starship της SpaceX, που προορίζεται ως το κύριο όχημα προσεδάφισης, και η ανάγκη πολλαπλών αποστολών ανεφοδιασμού θεωρούνται καθοριστικοί παράγοντες.

Ο πρώην διοικητής της NASA, Τζιμ Μπρίντενσταϊν, τόνισε χαρακτηριστικά: «Εκτός αν αλλάξει κάτι ριζικά, είναι εξαιρετικά απίθανο οι ΗΠΑ να προλάβουν το χρονοδιάγραμμα της Κίνας».

Φωτ.: IMAGO

Δραματικές αλλαγές αν η Κίνα κερδίσει την «κούρσα»

Αν το Πεκίνο τελικά καταφέρει να φτάσει πρώτο, οι συνέπειες θα είναι τεράστιες: πολιτικές, οικονομικές, γεωπολιτικές. «Την επόμενη κιόλας μέρα θα δούμε μια παγκόσμια στροφή προς την Κίνα, όχι μόνο σε ζητήματα Διαστήματος αλλά και σε συμφωνίες ασφαλείας και εμπορίου», δήλωσε ο Μάικ Γκολντ, κορυφαίο στέλεχος του προγράμματος Artemis Accords.

Η διαφορά δεν θα είναι μόνο συμβολική. Ο έλεγχος κρίσιμων πόρων, όπως τα αποθέματα νερού-πάγου στη νότια πολική περιοχή της Σελήνης, θα μπορούσε να εξασφαλίσει τεχνολογική και στρατηγική υπεροχή για όποιον καταφέρει να τους εκμεταλλευτεί. Το νερό μπορεί να μετατραπεί σε καύσιμο (οξυγόνο και υδρογόνο) ή να χρησιμοποιηθεί απευθείας για κατανάλωση, καθιστώντας το πολύτιμο για τη δημιουργία μόνιμων βάσεων.

Η Κίνα σχεδιάζει ήδη τις ρομποτικές αποστολές Chang’e 7 (2026) και Chang’e 8 (2028–2029), οι οποίες θα ερευνήσουν την περιοχή του νοτίου πόλου της Σελήνης και θα δοκιμάσουν νέες τεχνολογίες, όπως η «εκτύπωση» τούβλων για την κατασκευή σεληνιακών καταλυμάτων.

Το κινεζικό ρόβερ από τη σεληνάκατο Chang e-4 / Φωτ.: IMAGO

«Η χώρα που θα φτάσει πρώτη θα ορίσει τους κανόνες για δεκαετίες»

Όπως επισήμανε ο Άλεν Κάτλερ, πρόεδρος της Coalition for Deep Space Exploration, «η χώρα που θα φτάσει πρώτη θα ορίσει τους κανόνες για δεκαετίες, είτε αφορά την εκμετάλλευση των πόρων είτε τις διεθνείς συνεργασίες».

Ο αγώνας δρόμου για τη Σελήνη δεν είναι απλώς ένα ζήτημα επιστημονικής πρωτοπορίας, αλλά μια μάχη για το ποιος θα θέσει τα θεμέλια της επόμενης εποχής στη Γη και πέρα από αυτήν.