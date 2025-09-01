Η Ελλάδα στην κορυφαία τριάδα της ρύπανσης: 1 στους 5 αντιμετωπίζει περιβαλλοντικά προβλήματα

Αντιμέτωπο με την ρύπανση, τη βρωμιά και τα περιβαλλοντικά προβλήματα ήρθε το 12,2% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς αυτά τα προβλήματα επηρέασαν το νοικοκυριό τους.

Το ποσοστό αυτό προέκυψε από έρευνα της Eurostat για το 2023, καταγράφοντας μάλιστα μείωση σε σχέση με το 2019 (15,1%). Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη τριάδα των χωρών που καταγράφηκαν προβλήματα σχετικά με το περιβάλλον.

Το υψηλότερο ποσοστό πληθυσμού που ανέφερε τα παραπάνω προβλήματα εντοπίζεται στη Μάλτα (34,7%), η οποία ακολουθείται από την Ελλάδα (20,5%) και την Γερμανία (16,8%).

Αντίθετα, η Κροατία ανέφερε το χαμηλότερο ποσοστό (4,2%), μπροστά από τη Σουηδία (5,0%) και τη Σλοβακία (5,8%).

Σε επίπεδο ΕΕ, η έκθεση στη ρύπανση, τη βρωμιά ή άλλα περιβαλλοντικά προβλήματα αυξήθηκε με τον βαθμό αστικοποίησης. Ενώ το 6,8% των ατόμων που ζουν σε αγροτικές περιοχές επηρεάστηκαν, το ποσοστό αυτό ήταν 10,5% στις κωμοπόλεις και τα προάστια και 17,2% στις πόλεις.

Eurostat

Οι μεγαλύτερες διαφορές καταγράφηκαν στη Σλοβακία, όπου το 17,6% του πληθυσμού που διατρέχει κίνδυνο φτώχειας θεωρούσε ότι η ρύπανση ήταν πρόβλημα, σε σύγκριση με το 3,8% του πληθυσμού που δεν διατρέχει κίνδυνο φτώχειας, καθώς και στη Βουλγαρία (16,8% έναντι 8,8%), τη Δανία (13,8% έναντι 6,4%) και τις Κάτω Χώρες (21,0% έναντι 13,8%).

Περιβαλλοντικά προβλήματα για 1 στους 5 κατοίκους των πόλεων

Αξίζει να υπογραμμίσουμε ότι με βάση τα ευρήματα της Eurostat, το 2023, σχεδόν 1 στους 5 κατοίκους των πόλεων, σε σύγκριση με 1 στους 10 στις αγροτικές περιοχές της ΕΕ, θεωρούσε ότι η βρωμιά, η ρύπανση ή άλλα περιβαλλοντικά προβλήματα αποτελούσαν πρόβλημα για το νοικοκυριό του.

Οι διαφορετικές καταστάσεις μεταξύ των χωρών της ΕΕ μπορεί να αντικατοπτρίζουν, τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό, την κατανομή του πληθυσμού που κινδυνεύει από φτώχεια στα διάφορα επίπεδα αστικοποίησης. Σε ορισμένες χώρες, αυτοί οι πληθυσμοί συγκεντρώνονται στις πόλεις (όπου η ρύπανση, η βρωμιά και άλλα περιβαλλοντικά προβλήματα μπορεί να είναι μεγαλύτερα), ενώ σε άλλες περιοχές είναι πιο συνηθισμένο να συναντά κανείς άτομα που κινδυνεύουν από φτώχεια να ζουν σε αγροτικές περιοχές (οι οποίες γενικά χαρακτηρίζονται από χαμηλότερα επίπεδα ρύπανσης, βρωμιάς και περιβαλλοντικών προβλημάτων).

Παράλληλα, περισσότεροι από 1 στους 6 ανθρώπους στην ΕΕ θεωρούσαν ότι ο θόρυβος από τους γείτονες ή από το δρόμο αποτελούσε πρόβλημα για το νοικοκυριό τους.

Στην ΕΕ, το ποσοστό των ανθρώπων που θεωρούσαν ότι η ρύπανση, η βρωμιά ή άλλα περιβαλλοντικά ζητήματα αποτελούσαν πρόβλημα για το νοικοκυριό τους μειώθηκε κατά 3,0 ποσοστιαίες μονάδες μεταξύ 2010 και 2023.