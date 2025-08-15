Αποτύχαμε ξανά: Οι ισχυροί δεν συμφώνησαν ούτε τώρα στο πώς θα σώσουμε τον πλανήτη από τα πλαστικά

Άκαρπες απέβησαν οι συνομιλίες ύστερα από 10 ημέρες εντατικών διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις αντιπροσωπείες 185 χωρών που συναντήθηκαν στη Γενεύη, προκειμένου να συμφωνήσουν σε ένα δεσμευτικό κείμενο για την καταπολέμηση της ρύπανσης από πλαστικά, η οποία επιδεινώνεται στον πλανήτη.



«Δεν θα έχουμε συνθήκη για τη ρύπανση από πλαστικά εδώ στη Γενεύη», συμπέρανε η εκπρόσωπος της Νορβηγίας στη διάρκεια συνόδου της ολομέλειας σήμερα, 15 Αυγούστου, τα ξημερώματα. Λίγο νωρίτερα η Ινδία και η Ουρουγουάη είχαν υπογραμμίσει την αδυναμία «να υπάρξει συναίνεση».



Νέο κείμενο με συμβιβαστικές προτάσεις που παρουσιάστηκε στη διάρκεια της νύχτας εξακολουθούσε να φέρει πάνω από 100 σημεία που χρειαζόντουσαν διευκρίνιση.



Η υπουργός Περιβάλλοντος της Γαλλίας Ανιές Πανιέ-Ρινασέρ δήλωσε «εξοργισμένη επειδή παρά τις ειλικρινείς προσπάθειες πολλών και πραγματική πρόοδο (που συντελέστηκε) στις συνομιλίες, δεν εξασφαλίστηκαν απτά αποτελέσματα».



Σε προφανή αναφορά του σε χώρες που παράγουν πετρέλαιο, ο Χέντελ Ροντρίγκες της αντιπροσωπείας της Κολομβίας δήλωσε ότι η επίτευξη συμφωνίας «μπλοκαρίστηκε από μικρό αριθμό κρατών που απλά δεν ήθελαν συμφωνία».

Τι μέλλει γενέσθαι

Το μέλλον των διαπραγματεύσεων παραμένει ασαφές. Η ΕΕ, ο Καναδάς, η Αυστραλία και πολλές χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Αφρικής θέλουν να καθαριστεί ο πλανήτης από τα πλαστικά και κυρίως να μειωθεί η παγκόσμια παραγωγή πλαστικών.



Απέναντί τους έχουν χώρες, κυρίως κράτη που παράγουν πετρέλαιο, που αρνούνται οποιαδήποτε δέσμευση στην παραγωγή υδρογονανθράκων που αποτελούν τη βάση της βιομηχανίας πλαστικών και οποιαδήποτε απαγόρευση επικίνδυνων μορίων ή πρόσθετων υλών.