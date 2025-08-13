Πολιτική Κυριάκος Μητσοτάκης Πόλεμος στην Ουκρανία

Μητσοτάκης για Ουκρανία: Τα σύνορα δεν αλλάζουν δια της βίας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην παρέμβασή του τόνισε την πάγια θέση της Ελλάδας, ότι τα σύνορα δεν αλλάζουν δια της βίας και πως μόνο η Ουκρανία μπορεί να λάβει αποφάσεις αναφορικά με τα εδάφη της.

Στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών για την Ουκρανία συμμετείχε και ο έλληνας πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην παρέμβασή του τόνισε την πάγια θέση της Ελλάδας, ότι τα σύνορα δεν αλλάζουν δια της βίας και πως μόνο η Ουκρανία μπορεί να λάβει αποφάσεις αναφορικά με τα εδάφη της.

Η τηλεδιάσκεψη των ηγετών για την Ουκρανία που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας και της Γερμανίας.

Ο πρωθυπουργός στην παρέμβασή του υπογράμμισε τη σημασία του αμερικανικού ρόλου και της διατλαντικής σχέσης, επεσήμανε ότι η κατάπαυση του πυρός αποτελεί πρώτη προτεραιότητα και οτι έχει μεγάλη σημασία πώς θα αξιοποιηθεί, εφόσον επιτευχθεί.

