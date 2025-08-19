Νέα τηλεδιάσκεψη Ευρωπαίων ηγετών για την Ουκρανία - Θα συμμετάσχει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Σε τηλεδιάσκεψη των ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για την Ουκρανία, αναμένεται να συμμετάσχει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στις 12:30.

Εν συνεχεία και συγκεκριμένα στις 14.00 ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών, που συγκάλεσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου António Costa για ενημέρωση και αποτίμηση των χθεσινών συναντήσεων για την Ουκρανία στην Ουάσιγκτον.