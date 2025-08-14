Ανακοινώθηκε η ώρα της συνάντησης Τραμπ - Πούτιν στην Αλάσκα

Το βράδυ της Παρασκευής 15 Αυγούστου 2025 και συγκεκριμένα στις 22:30 ώρα Ελλάδας θα ξεκινήσει το πολυαναμενόμενο τετ α τετ του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα.

Τη σχετική ανακοίνωση έκανε ο σύμβουλος του Ρώσου ηγέτη, Γιούρι Ουσάκοφ, ο οποίος επίσης γνωστοποίησε ότι οι δύο ηγέτες θα έχουν συνάντηση κατ' ιδίαν, παρουσία μόνο διερμηνέων. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει συνάντηση με τις αντιπροσωπείες.

Ο Ρώσος ειδικός απεσταλμένος Κίριλ Ντμίτριεφ θα μετάσχει στη συνάντηση κορυφής, δήλωσε πηγή ενήμερη για το θέμα.



Ο Ντμίτριεφ, ο οποίος είναι επικεφαλής του κρατικού επενδυτικού ταμείου της Ρωσίας RDIF είχε προηγουμένως συνομιλίες με τον Στιβ Γουίτκοφ, τον ειδικό απεσταλμένο του προέδρου των ΗΠΑ, και έχει αναφερθεί σε πιθανή επιχειρηματική συνεργασία ανάμεσα στη Μόσχα και την Ουάσινγκτον.



Στη σύνοδο κορυφής των προέδρων των ΗΠΑ και της Ρωσίας θα μετάσχουν επίσης ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Αντρέι Μπελοούσοφ και ο Ρώσος υπουργός Οικονομικών Άντον Σιλουάνοφ, μετέδωσε παράλληλα το ρωσικό ειδησεογραφικό δίκτυο RBC, επικαλούμενο πηγές ενήμερες για το ζήτημα.