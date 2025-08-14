Το διπλωματικό «πόκερ» της συνόδου Τραμπ – Πούτιν: Οι κρυφοί στόχοι πέρα από την Ουκρανία

Στο μακρινό Άνκορατζ της Αλάσκας, όπου θα συναντηθούν το βράδυ της Παρασκευής (22:30 ώρα Ελλάδας) ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν διακυβεύονται πολλά περισσότερα από μια ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία.

Φαινομενικά αντικείμενο των διμερών επαφών είναι η χάραξη ενός οδικού χάρτη για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός. Ωστόσο, για τον Πούτιν φαίνεται ότι η σύνοδος αυτή θα είναι μόνο η αφορμή προκειμένου να κερδίσει πολλά περισσότερα και όχι μόνο στην Ουκρανία.

Νέα πολυμερή Σύνοδο προαναγγέλλει ο Τραμπ



Πριν ακόμα συναντηθεί με τον Ρώσο ομόλογό του, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται σίγουρος για την επιτυχία των αυριανών διαπραγματεύσεων και περιγράφει τα επόμενα βήματα με μια πολυμερή σύνοδο με τη συμμετοχή της Ουκρανίας και των Ευρωπαίων.

«Θα έχουμε μια συνάντηση με τον πρόεδρο Πούτιν, τον πρόεδρο Ζελένσκι, εμένα και ίσως ορισμένους Ευρωπαίους ηγέτες. Ίσως όχι. Θα δούμε», είπε. Παράλληλα τόνισε ότι θα ήθελε να δει μια δεύτερη συνάντηση μεταξύ του Ρώσου προέδρου Πούτιν και του Ουκρανού προέδρου Ζελένσκι στην Αλάσκα.

Ο Τραμπ δήλωσε στο ραδιοφωνικό πρόγραμμα «The Brian Kilmeade Show» του Fox News Radio ότι πιστεύει πως ο Πούτιν είναι «πεπεισμένος ότι θα καταλήξει σε συμφωνία». Όταν ρωτήθηκε αν η απειλή των κυρώσεων μπορεί να ώθησε το Κρεμλίνο να επιδιώξει μια συνάντηση, ο Τραμπ απάντησε ότι «όλα έχουν αντίκτυπο».



Ωστόσο, το Κρεμλίνο εξέφρασε αμφιβολίες για την επίτευξη συμφωνίας στην Αλάσκα. Ο εκπρόσωπος του Πούτιν, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι δεν αναμένει ο Πούτιν να υπογράψει έγγραφα ή συμφωνίες.

Το πάνω χέρι ο Πούτιν

Τα διεθνή μέσα ενημέρωσης φιλοξενούν εκτεταμένες αναλύσεις για το τι θα πρέπει να περιμένει ο κόσμος από την επικείμενη συνάντηση των δυο ανδρών. Κοινή συνισταμένη των αναλύσεων είναι πώς ο Πούτιν προσέρχεται στο τραπέζι του διαλόγου προετοιμασμένος για να πάει την συζήτηση εκεί που τον συμφέρει προσφέροντας ένα δόλωμα στον Τραμπ που θα τον εκτρέψει από το βασικό ζητούμενο που είναι η επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία.

Θα μπορέσει ο Βλαντίμιρ Πούτιν σε αυτό το διπλωματικό παιχνίδι «πόκερ» να κερδίσει όλες τις μπλόφες απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος όλο και χαμηλώνει τον πήχη των προσδοκιών για θετική έκβαση των συνομιλιών;

Reuters: «Παρτίδα σκάκι» για το μέλλον της Ουκρανίας

Το Reuters αναφέρει ότι ο Τραμπ παρομοίασε τη συνάντηση με μια «παρτίδα σκάκι», υποβαθμίζοντας την πιθανότητα άμεσης κατάπαυσης του πυρός. Ο κύριος στόχος, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι να προετοιμάσει μια πιο σημαντική, δεύτερη συνάντηση με τη συμμετοχή του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι. Το πρακτορείο επισημαίνει ότι ο Πούτιν έθεσε ως προϋπόθεση για την ειρήνη μια συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων. Παράλληλα, τονίζεται η ανησυχία του Ζελένσκι και των Ευρωπαίων συμμάχων ότι μια συμφωνία μπορεί να παγιώσει τα ρωσικά εδαφικά κέρδη, ενώ ο Γάλλος Πρόεδρος Μακρόν σημείωσε πως ο Τραμπ είναι πρόθυμος για εγγυήσεις ασφαλείας, αλλά χωρίς το ΝΑΤΟ.

BBC: 25% πιθανότητα επιτυχίας

Το BBC αναλύει τις δηλώσεις του Τραμπ ότι υπάρχει μόνο «25% πιθανότητα» η συνάντησή του με τον Πούτιν να είναι επιτυχημένη. Ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να δήλωσε ότι αν η συνάντηση πάει καλά, θα τηλεφωνήσει στον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να κανονίσει μια δεύτερη συνάντηση, την οποία χαρακτήρισε «πιο σημαντική». Το δημοσίευμα τονίζει επίσης την «ειλικρινή» στάση του Πούτιν, όπως την εξήρε ο ίδιος, καθώς και την αλληλεγγύη που έδειξαν οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι στην Ουκρανία. Συγκεκριμένα, ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, ζήτησε από τον Πούτιν να «αποδείξει ότι είναι σοβαρός για την ειρήνη».

CNN: Επικίνδυνες προτάσεις

Το CNN εστιάζει στις «κρυφές» προθέσεις του Πούτιν και στις εθνικιστικές πτυχές της συνάντησης. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του, ο Πούτιν επιδιώκει να επανεκκινήσει τις σχέσεις με τις ΗΠΑ, αποσυνδέοντας το ουκρανικό ζήτημα, και να προωθήσει οικονομικές συμφωνίες. Επίσης, αναφέρεται σε μια ρωσική πρόταση ειρήνης που περιλαμβάνει την παράδοση εδαφών στο Ντονμπάς, κάτι που ο Ζελένσκι έχει απορρίψει κατηγορηματικά. Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι ο Τραμπ φέρεται να είναι θετικός σε αυτή την ιδέα, δίνοντας έτσι στον Πούτιν την ευκαιρία να παρουσιάσει την Ουκρανία ως το εμπόδιο στην ειρήνη. Τέλος, το CNN αναφέρει ότι η συνάντηση λειτουργεί ως «άσκηση ακρόασης» για τις ΗΠΑ, ενώ η επιλογή της Αλάσκας ενισχύει την εθνικιστική εικόνα του Πούτιν στη Ρωσία.