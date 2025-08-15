Το «τελετουργικό» στην Αλάσκα, ο «ασυνήθιστα» θερμός Πούτιν και ο… βλοσυρός Τραμπ

Όλα ήταν προσεκτικά στημένα στο Άνκορατζ της Αλάσκας, ήδη από την άφιξη του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν στο αεροδρόμιο της πόλης, στο πλαίσιο της κρίσιμης συνάντησης μεταξύ των δύο ηγετών με την Ουκρανία να βρίσκεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Τα δύο προεδρικά αεροσκάφη, το αμερικανικό Air Force One και το ρωσικό Ilyushin Il-96, έφτασαν σύμφωνα με το πρόγραμμα, νωρίς το βράδυ της Παρασκευής 15 Αυγούστου, ώρα Ελλάδας.

Τα δύο αεροπλάνα σταμάτησαν μπροστά από δύο μεγάλα κόκκινα χαλιά, τα οποία σε ένα σημείο διασταυρώνονταν.

Φωτό: Reuters

Ο Τραμπ κατέβηκε πρώτος από το αεροπλάνο του και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα το ίδιο έκανε και ο Πούτιν. Ο Αμερικανός πρόεδρος περίμενε τον Ρώσο ομόλογό του στο σημείο όπου είχε προβλεφθεί και σε ελάχιστο χρόνο έγινε η πρώτη χειραψία σε θερμό κλίμα.

@cnn US President Donald Trump and Russian President Vladimir Putin arrived at a US military base in Alaska where the two leaders took part in a red carpet greeting ahead of their talks on Ukraine. As both leaders met on the tarmac, a flyover of American military planes passed overhead, including fighter jets and what appeared to be a B-2 stealth bomber. ♬ original sound - CNN

Η πρώτη χειραψία έγινε στο αεροδρόμιο του Άνκορατζ και διήρκεσε 11 δευτερόλεπτα. Ο Τραμπ έτεινε πρώτος το χέρι του προς τον Ρώσο πρόεδρο. Κατά τη διάρκεια της χειραψίας, οι ηγέτες αντάλλαξαν μερικές κουβέντες και χτύπησαν ο ένας τον άλλον στον ώμο.

Η δεύτερη χειραψία έλαβε χώρα σε ένα ειδικό βάθρο που είχε προετοιμαστεί για τους ηγέτες, με την επιγραφή «Αλάσκα 2025». Οι πρόεδροι στάθηκαν μπροστά στα μέσα ενημέρωσης, συνέχισαν τον διάλογο όρθιοι και ξαναέσφιξαν τα χέρια μπροστά στις κάμερες.

Η δεύτερη χειραψία διήρκεσε περίπου τέσσερα δευτερόλεπτα.

Οι δύο ηγέτες περπάτησαν μαζί προς το βάθρο που είχε στηθεί, λήφθηκαν οι απαραίτητες φωτογραφίες και στη συνέχεια ακολούθησε κάτι που προκάλεσε τις εντυπώσεις. Τραμπ και Πούτιν μπήκαν στο ίδιο αυτοκίνητο προκειμένου να οδηγηθούν στο χώρο των συνομιλιών.

Russian President Putin and U.S. President Trump were seen riding together in Trump’s car immediately after greeting each other in Alaska. https://t.co/Q6WAGmF5i2 pic.twitter.com/yl9S3q7FI5 — J Stewart (@triffic_stuff_) August 15, 2025

Ένας «αγνώριστος» Πούτιν - Βλοσυρός ο Τραμπ στη συνάντηση

Σύμφωνα με το CNN, η εικόνα ήταν εντυπωσιακή: ένας χαμογελαστός Βλαντιμίρ Πούτιν, να κοιτάζει έξω από το παράθυρο της θωρακισμένης λιμουζίνας του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ καθώς περνούσαν δίπλα από κάμερες.

Μέχρι στιγμής, η γλώσσα του σώματος στη σύνοδο κορυφής της Παρασκευής δεν ήταν καθόλου παγωμένη. Καθώς ο Πούτιν πλησίαζε τον Τραμπ στο κόκκινο χαλί, ο πρόεδρος των ΗΠΑ χειροκρότησε κάποιες φορές για να τον καλωσορίσει σε αμερικανικό έδαφος για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια. Οι δύο έδωσαν τα χέρια και περπάτησαν μαζί προς τη λιμουζίνα του Τραμπ.

Στη συνέχεια, ο Τραμπ σοβάρεψε αρκετά. Ο Πούτιν όμως διατήρησε την ασυνήθιστα φιλική του διάθεση.

Ενώ κάθονταν για τη συνάντησή τους, τόσο ο Τραμπ όσο και ο Πούτιν χαμογέλασαν λίγο, αν και ο Τραμπ ήταν ως επί το πλείστον σκυθρωπός.

Ο Ρώσος πρόεδρος είναι γνωστός για το ότι μεταφέρει τη νοοτροπία του μέσω της στάσης του σώματος. Πρώην πρόεδροι των ΗΠΑ έχουν σχολιάσει τη συνήθειά του να κάθεται χαλαρά στην καρέκλα του καθώς μιλούν, σε ένδειξη αδιαφορίας.

Στην Αλάσκα όμως δεν καθόταν χαλαρός. Αντίθετα, κάθισε μπροστά στην καρέκλα του καθώς η συνάντηση ξεκινούσε, με τα χέρια ενωμένα, καθώς οι κάμερες ξεκίνησαν να «γράφουν» και οι δημοσιογράφοι του φώναζαν ερωτήσεις, που ωστόσο δεν απάντησε.