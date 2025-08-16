«Θα σταματήσετε να σκοτώνετε αμάχους στην Ουκρανία;», ρώτησαν τον Πούτιν - «Δεν ακούω» απάντησε

Σε εξέλιξη βρίσκεται η ιστορική συνάντηση μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν στο Άνκορατζ της Αλάσκα, η πρώτη μεταξύ των δύο ηγετών μετά από πολλά χρόνια, με τον πλανήτη να έχει στραμμένο το βλέμμα του στη συζήτηση για την κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία.

Μόλις πάτησε το πόδι του στο αμερικανικό έδαφος και προσέγγισε τον Τραμπ για την καθιερωμένη χειραψία, ο Ρώσος πρόεδρος ξεκίνησε να «βομβαρδίζεται» από ερωτήσεις δημοσιογράφων.

Αρχικά ούτε ο Ντόναλντ Τραμπ ούτε ο Βλαντίμιρ Πούτιν φάνηκαν να αντιδρούν σε όσα άκουγαν.

Φωτό: Reuters

Όταν, όμως, ακούστηκε ξεκάθαρα η ερώτηση προς τον πρόεδρο της Ρωσίας «πότε θα σταματήσετε να σκοτώνετε αμάχους;», τότε εκείνος αντέδρασε κάνοντας μια κίνηση που έδειχνε «δεν σας ακούω».

Η ίδια ερώτηση έγινε προς τον Ρώσο πρόεδρο και στα λίγα δευτερόλεπτα που δόθηκαν στα μέσα ενημέρωσης πριν την έναρξη της συνάντησης, με τον Ρώσο πρόεδρο και πάλι να μην απαντά.

Footage of Putin being shouted questions at by US press. pic.twitter.com/udL4OX68py — Faytuks News (@Faytuks) August 15, 2025

«Θα συμφωνήσετε σε εκεχειρία;», «Θα δεσμευτείτε να μην σκοτώσετε άλλους πολίτες», «Γιατί να εμπιστευτεί ο Πρόεδρος Τραμπ τον λόγο σας;», ήταν ορισμένες από τις ερωτήσεις που δέχτηκε ο Πούτιν πριν «κλείσουν οι πόρτες» της συνάντησης.

Φωτό: Reuters

Φωτό: Reuters

Ο Πούτιν προσποιήθηκε ότι δεν καταλαβαίνει αγγλικά και έδειξε εκνευρισμένος όταν του έκαναν ερωτήσεις οι δημοσιογράφοι.

Ο Τραμπ είπε στη συνέχεια «ευχαριστώ», τερματίζοντας αυτήν τη διαδικασία.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο Βλαντίμιρι Πούτιν για πρώτη φορά πρέπει να διαχειριστεί το να επικοινωνεί με την «ελευθερία του τύπου» και φαίνεται να μην του αρέσει καθόλου.

Φωτό: Reuters

Ζαχάροβα: «Τρελάθηκαν» τα δυτικά ΜΜΕ με το κόκκινο χαλί»

Τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν στο Άνκορατζ της Αλάσκας σχολίασε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα.



Η Μαρία Ζαχάροβα μάλιστα σε ανάρτησή της στο Telegram, άσκησε σκληρή κριτική στα ευρωπαϊκά ΜΜΕ, σημειώνοντας ότι «βρίσκονται σε πλήρη παράνοια».



Όπως αναφέρει τα ΜΜΕ στην Ευρώπη «για τρία χρόνια μιλούσαν για την απομόνωση της Ρωσίας, ενώ σήμερα είδαν το κόκκινο χαλί με το οποίο υποδέχτηκαν τον Ρώσο Πρόεδρο στις ΗΠΑ.



«Τα δυτικά ΜΜΕ βρίσκονται σε μια κατάσταση που μπορεί να χαρακτηριστεί ως παράνοια, που μετατρέπεται σε πλήρη τρέλα: Για τρία χρόνια μιλούσαν για την απομόνωση της Ρωσίας, ενώ σήμερα είδαν το κόκκινο χαλί με το οποίο υποδέχτηκαν τον Ρώσο Πρόεδρο στις ΗΠΑ».