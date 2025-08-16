Κοινή δήλωση Ευρωπαίων: Στο πλευρό της Ουκρανίας - Πιέσεις στη Ρωσία

Με κοινή ανακοίνωση σήμερα (16 Αυγούστου 2025), ευρωπαίοι ηγέτες δεσμεύονται ότι θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν την Ουκρανία και να διατηρούν την πίεση στη Ρωσία — λίγο μετά τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα μεταξύ των Προέδρων Τραμπ και Πούτιν.



Συγκεκριμένα, η δήλωση υπογράμμισε ότι «ως όσο συνεχίζεται η σφαγή στην Ουκρανία, εμείς θα διατηρούμε την πίεση στη Ρωσία», ενώ απορρίπτει κάθε προσπάθεια ρωσικού βέτο στις ευρωπαϊκές φιλοδοξίες της Ουκρανίας (ΝΑΤΟ & ΕΕ).

Μεταξύ των ηγετών που υπογράφουν είναι οι: Εμανουέλ Μακρόν , Τζόρτζια Μελόνι , Φρίντριχ Μερτς , Κιρ Στάρμερ , Αλέξαντερ Στουμπ, Ντόναλντ Τουσκ , καθώς και οι πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.



Οι ηγέτες προτείνουν και τη διοργάνωση τριμερούς συνάντησης ΗΠΑ–Ουκρανίας–Ρωσίας, υπογραμμίζοντας ότι η ειρήνη στην Ουκρανία δεν μπορεί να αποφασιστεί χωρίς τη συμμετοχή της ίδιας της Ουκρανίας.

«Τα διεθνή σύνορα δεν πρέπει να αλλάξουν με τη βία»

«Είμαστε επίσης έτοιμοι να συνεργαστούμε με τον Πρόεδρο Τραμπ και τον Πρόεδρο Ζελένσκι για μια τριμερή σύνοδο κορυφής με ευρωπαϊκή υποστήριξη. Είμαστε σαφείς ότι η Ουκρανία πρέπει να έχει ακλόνητες εγγυήσεις ασφαλείας για να υπερασπιστεί αποτελεσματικά την κυριαρχία και την εδαφική της ακεραιότητα. Χαιρετίζουμε τη δήλωση του Προέδρου Τραμπ ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να παράσχουν εγγυήσεις ασφαλείας. Ο Συνασπισμός των Προθύμων είναι έτοιμος να διαδραματίσει ενεργό ρόλο. Δεν πρέπει να τεθούν περιορισμοί στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας ή στη συνεργασία της με τρίτες χώρες. Η Ρωσία δεν μπορεί να ασκήσει βέτο στην πορεία της Ουκρανίας προς την ΕΕ και το ΝΑΤΟ», υπογραμμίζουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες.