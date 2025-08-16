FT: Ο Πούτιν ζήτησε από τον Τραμπ παράδοση του Ντονέτσκ - Τι προσφέρει για αντάλλαγμα

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν απαίτησε η Ουκρανία να αποχωρήσει από την ανατολική ουκρανική επαρχία Ντονέτσκ ως προϋπόθεση για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας, αλλά δήλωσε στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι θα μπορούσε να παγώσει τις υπόλοιπες γραμμές του πολεμικού μετώπου αν ικανοποιηθούν οι βασικές του απαιτήσεις, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.



Ο Πούτιν έκανε την πρόταση αυτή κατά τη σύνοδο κορυφής που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα, ανέφεραν οι FT, επικαλούμενοι τέσσερα άτομα με άμεση γνώση των συνομιλιών.



Σε αντάλλαγμα για την ουκρανική επαρχία του Ντονέτσκ, ο Ρώσος πρόεδρος τόνισε ότι θα παγώσει τις γραμμές του πολεμικού μετώπου στις νότιες ουκρανικές επαρχίες Χερσώνα και Ζαπορίζια, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ που δημοσιεύει το ρεπορτάζ των FT.

Μήνυμα σε Ζελένσκι και Ευρωπαίους

Ο Τραμπ μετέφερε το μήνυμα στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και σε Ευρωπαίους ηγέτες το Σάββατο 16 Αυγούστου σε τηλεδιάσκεψη και τους προέτρεψε να εγκαταλείψουν τις προσπάθειες για επίτευξη κατάπαυσης του πυρός από τη Μόσχα.

Συγκεκριμένα, ο αμερικανός πρόεδρος είπε σήμερα στον ηγέτη της Ουκρανίας ότι ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν προσφέρθηκε να παγώσει τις υπόλοιπες γραμμές του μετώπου, αν το Κίεβο συμφωνήσει να αποσυρθεί από τις ανατολικές περιφέρειες Ντονέτσκ και Λουχάνσκ, έκανε γνωστό πρόσωπο που γνωρίζει το θέμα.



Ο Τραμπ και ο αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ είπαν στον ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι πως ο Πούτιν είπε ότι, μέχρι να συμβεί αυτό, δεν μπορεί να υπάρξει κατάπαυση του πυρός και πως ο Πούτιν θα μπορούσε να δεσμευθεί, στο πλαίσιο μιας διευθέτησης, να μην εξαπολύσει οποιαδήποτε νέα επίθεση εναντίον της Ουκρανίας.



Αυτή η εξέλιξη θα έδινε στη Ρωσία τον πλήρη έλεγχο σε μια περιοχή που κατέχει μεγάλο μέρος της για περισσότερο από δέκα χρόνια ενώ αποτελεί το σημείο που οι δυνάμεις της καταγράφουν την μεγαλύτερη προέλαση από τον περασμένο Νοέμβριο.

Κρίσιμη η συνάντηση της Δευτέρας

Σημειώνεται ότι όπως έκανε γνωστό ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, το πρωί του Σαββάτου, μετά τη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν στην Αλάσκα, ο ίδιος θα ταξιδεύσει τη Δευτέρα (18/8) στην Ουάσιγκτον υπό την έντονη πίεση των ΗΠΑ να συμφωνήσει σε ένα γρήγορο τέλος του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, αλλά αποφασισμένος να υπερασπιστεί τα συμφέροντα του Κιέβου - χωρίς να προκαλέσει μια δεύτερη σύγκρουση με τον Ντόναλντ Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ προσκάλεσε τον Ζελένσκι στην Ουάσιγκτον, αφού έστρωσε το κόκκινο χαλί για τον Βλαντιμίρ Πούτιν, σε μια σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα που συγκλόνισε πολλούς στην Ουκρανία, όπου εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την εισβολή της Ρωσίας το 2022.