Bild: Ο Τραμπ κάλεσε Μερτς, Μακρόν και Στάρμερ στη συνάντηση με Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε την Δευτέρα (18/8) στον Λευκό Οίκο, εκτός από τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και τους ηγέτες της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, μετέδωσε η εφημερίδα BILD, επικαλούμενη πληροφορίες από γερμανικές κυβερνητικές πηγές. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι τρεις Ευρωπαίοι ηγέτες «θα συντονιστούν και θα απαντήσουν από κοινού».

Η δήλωση Ζελένσκι για τη συνάντηση στην Ουάσιγκτον

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα ταξιδέψει τη Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025 στην Ουάσιγκτον, προκειμένου να συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Την είδηση έδωσε ο ίδιος μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λίγα λεπτά αφότου είχε γίνει γνωστό από την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είχε μακρά τηλεφωνική συνομιλία, μέσα από το Air Force One, με τον Ουκρανό πρόεδρο.

We had a long and substantive conversation with @POTUS. We started with one-on-one talks before inviting European leaders to join us. This call lasted for more than an hour and a half, including about an hour of our bilateral conversation with President Trump.



Ακολουθεί η γραπτή δήλωση του Ουκρανού προέδρου:

«Είχαμε μια μακρά και ουσιαστική συνομιλία με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ξεκινήσαμε με κατ' ιδίαν συνομιλίες πριν προσκαλέσουμε τους Ευρωπαίους ηγέτες να συμμετάσχουν. Αυτή η τηλεφωνική κλήση διήρκεσε περισσότερο από μιάμιση ώρα, συμπεριλαμβανομένης περίπου μίας ώρας διμερούς συνομιλίας μας με τον πρόεδρο Τραμπ.



Η Ουκρανία επιβεβαιώνει την ετοιμότητά της να εργαστεί με τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη ειρήνης. Ο πρόεδρος Τραμπ ενημέρωσε για τη συνάντησή του με τον Ρώσο ηγέτη και τα κύρια σημεία της συζήτησής τους. Είναι σημαντικό η ισχύς της Αμερικής να έχει αντίκτυπο στην εξέλιξη της κατάστασης.



Υποστηρίζουμε την πρόταση του προέδρου Τραμπ για τριμερή συνάντηση μεταξύ Ουκρανίας, ΗΠΑ και Ρωσίας. Η Ουκρανία τονίζει ότι τα βασικά ζητήματα μπορούν να συζητηθούν σε επίπεδο ηγετών και ότι μια τριμερής μορφή είναι κατάλληλη για αυτό.



Τη Δευτέρα, θα συναντηθώ με τον πρόεδρο Τραμπ στην Ουάσιγκτον, για να συζητήσουμε όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τερματισμό των δολοφονιών και του πολέμου. Είμαι ευγνώμων για την πρόσκληση.



Είναι σημαντικό οι Ευρωπαίοι να συμμετέχουν σε κάθε στάδιο για να διασφαλίσουν αξιόπιστες εγγυήσεις ασφάλειας μαζί με την Αμερική. Συζητήσαμε επίσης θετικά μηνύματα από την αμερικανική πλευρά σχετικά με τη συμμετοχή στην εγγύηση της ασφάλειας της Ουκρανίας. Συνεχίζουμε να συντονίζουμε τις θέσεις μας με όλους τους εταίρους. Ευχαριστώ όλους όσους βοηθούν».

«Πέταξε το μπαλάκι» στον Ζελένσκι

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε μετά τη συνάντησή του με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν ότι η επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία εξαρτάται πλέον από τον Oυκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.



Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Fox News, ο Τραμπ εξέφρασε την πεποίθηση πως θα προετοιμαστεί μια συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι για διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία.



«Τώρα, εξαρτάται πραγματικά από τον πρόεδρο Ζελένσκι να την ολοκληρώσει. Και θα έλεγα επίσης ότι οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να εμπλακούν λίγο. Αλλά εξαρτάται από τον πρόεδρο Ζελένσκι. Και αν το επιθυμούν, θα είμαι στην επόμενη συνάντηση», είπε ο Τραμπ στον δημοσιογράφο του Fox News Σον Χάνιτι.



Ερωτηθείς εάν είχε κάποια συμβουλή να δώσει στον Ζελένσκι, ο Τραμπ απάντησε: «Πρέπει να επιτευχθεί συμφωνία. Ναι. Κοιτάξτε, η Ρωσία είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη, και αυτοί δεν είναι. Είναι σπουδαίοι στρατιώτες».

«Πολύ ειλικρινής» συζήτηση

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι είχε κατ’ ιδίαν συζήτηση, την οποία χαρακτήρισε «πολύ ειλικρινή», με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν μετά την κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν στην Αλάσκα.



Ερωτηθείς εάν είχε χρόνο να μιλήσει μόνος με τον Πούτιν, ο Τραμπ είπε στον δημοσιογράφο του Fox News Σον Χάνιτι: «Ναι, το έκανα. Το έκανα μάλιστα μετά τις ομιλίες μας. Εκφώνησε μια πολύ καλή ομιλία και εγώ ολοκλήρωσα τη συνέντευξη Τύπου. Ακολούθως μιλήσαμε. Αμέσως μετά, μιλήσαμε πολύ ειλικρινά», εκφράζοντας την πεποίθηση ότι ο Ρώσος πρόεδρος επιθυμεί την επίτευξη συμφωνίας για την Ουκρανία.

Διαφωνίες αλλά και... υπόσχεση



Η πρώτη ιστορική συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντιμίρ Πούτιν κράτησε σχεδόν τρεις ώρες και παρά τις έντονες διαφωνίες, άφησε μια υπόσχεση: ότι η Ουκρανία μπορεί να βρει τον δρόμο προς την ειρήνη και ότι οι σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας ίσως γυρίσουν σελίδα. Με θερμές χειραψίες, αιχμηρές δηλώσεις και υποσχέσεις για συνεργασία – ακόμη και για μια επόμενη συνάντηση στη Μόσχα – η ατζέντα των δύο ανδρών ήταν γεμάτη από ζητήματα που μπορούν να αναδιαμορφώσουν τον παγκόσμιο χάρτη.

Φωτο: ΑΠΕ-ΜΠΕ/EPA/GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN POOL

Αμέσως μετά, στην κοινή συνέντευξη Τύπου, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος. «Είχαμε μια πολύ παραγωγική συνάντηση. Συμφωνήσαμε σε πολλά, διαφωνήσαμε σε άλλα, αλλά σίγουρα υπήρξε πρόοδος», τόνισε. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι θα ενημερώσει τους ηγέτες του ΝΑΤΟ για όσα συζητήθηκαν, επισημαίνοντας πως οι συζητήσεις στην Αλάσκα μπορεί να αποτελέσουν αφετηρία για μια νέα εποχή στις σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας.

Όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του flash.gr στη Νέα Υόρκη, Δημήτρης Σουλτογιάννης, ο Τραμπ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην οικονομική διάσταση, λέγοντας πως «στόχος είναι να αναπτυχθεί μια ισχυρή οικονομική συνεργασία με τη Ρωσία». Αποκάλυψε μάλιστα ότι είχε προσωπική, κατ’ ιδίαν συζήτηση με τον Πούτιν, κατά την οποία οι δύο ηγέτες «ξεπέρασαν τις δυσκολίες του παρελθόντος». «Ο Πούτιν έχει μεγάλη εμπειρία και σήμερα είχαμε μια εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων», πρόσθεσε.

Παρά την πρόοδο, ο Τραμπ παραδέχθηκε ότι «υπάρχουν κάποια σημεία στα οποία δεν μπορέσαμε να συμφωνήσουμε». Ωστόσο, κράτησε θετικό τόνο: «Δεν φτάσαμε σε συμφωνία σήμερα, αλλά έχουμε πιθανότητες να φτάσουμε». Η πιο χαρακτηριστική φράση του αφορούσε το ουκρανικό ζήτημα: «Η ουσία είναι ότι θα καταφέρουμε να δώσουμε ένα τέλος στην απώλεια ανθρώπινων ζωών».

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε μια αποστροφή που προκάλεσε αίσθηση: «Θα σας ξαναδώ σύντομα… στη Μόσχα. Ενδιαφέρον, και ευχαριστώ για την πρόσκληση».

O Πούτιν τον κάλεσε στη Μόσχα

Από την πλευρά του, ο Βλαντίμιρ Πούτιν άνοιξε την ομιλία του με θερμές αναφορές στις συνομιλίες: «Οι διαπραγματεύσεις διεξήχθησαν σε κλίμα αμοιβαίου σεβασμού. Ευχαριστώ τον πρόεδρο για την πρόσκληση να ταξιδέψω εδώ. Η Αλάσκα έχει να κάνει με την κοινή ιστορία Ρωσίας και ΗΠΑ, όπου είναι ζωντανή η ρωσική παρουσία. Μαζί οι χώρες μας νίκησαν κοινούς εχθρούς».

Ο Ρώσος πρόεδρος έκανε ειδική μνεία στο ουκρανικό, χαρακτηρίζοντάς το «κεντρικό θέμα» και τονίζοντας ότι «το ουκρανικό έθνος είναι αδελφός λαός». Εξέφρασε την επιθυμία να δοθεί ένα τέλος στη σύγκρουση, αλλά υπογράμμισε ότι για μια βιώσιμη λύση «πρέπει να εξαλειφθούν όλες οι αιτίες που ξεκίνησαν τον πόλεμο».

Ο Πούτιν προειδοποίησε ότι «δεν πρέπει να υπονομευθεί η πρόοδος που σημειώθηκε» και υποσχέθηκε ανάπτυξη εμπορικών και τεχνολογικών σχέσεων με τις ΗΠΑ. «Πρέπει να γυρίσουμε σελίδα και να περάσουμε από το χθες στο αύριο», κατέληξε.

Reuters

Άμεση επιστροφή στην Ουάσιγκτον για Τραμπ

Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου δήλωσαν ότι το γεύμα μεταξύ των αντιπροσωπειών των ΗΠΑ και της Ρωσίας έχει ακυρωθεί, προσθέτοντας ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα επέστρεφε αμέσως στην Ουάσιγκτον.

Τι προηγήθηκε της συνάντησης

Μαζί με τους δύο προέδρους των ΗΠΑ και της Ρωσίας στη συνάντηση συμμετείχαν οι υπουργοί Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και Σεργκέι Λαβρόφ, καθώς και οι σύμβουλοι Γούιτκοφ και Ουσάκοφ, σε μια συνάντηση που από ιδιωτικό τετ-α-τετ εξελίχθηκε σε διευρυμένη σύνοδο.

Η συνάντηση έλαβε χώρα στην αμερικανική στρατιωτική βάση Joint Base Elmendorf–Richardson, επιλογή με υψηλή στρατηγική και συμβολική σημασία. Λίγο πριν την έναρξη, Τραμπ και Πούτιν βρέθηκαν μόνοι τους για περίπου δέκα λεπτά μέσα στην προεδρική λιμουζίνα των ΗΠΑ, «το Θηρίο», που τους μετέφερε στον χώρο της συνάντησης.

Στη διάρκεια της συζήτησης, ο πρόεδρος Τραμπ επανέλαβε ότι δεν θα θεωρήσει επιτυχία τη διαδικασία αν δεν υπάρξει άμεση κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία. Από την πλευρά του, ο Πούτιν δέχθηκε βροχή ερωτήσεων για το «αν θα συνεχίσει να σκοτώνει αμάχους», δείχνοντας φανερά ενοχλημένος.