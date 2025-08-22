Ουκρανικό: Η Μόσχα «κλείνει τις πόρτες» στην τριμερή - Δεύτερες σκέψεις και από τον Τραμπ

Μια εβδομάδα μετά τη συνάντηση του Αμερικανού πρόεδρου, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, στην Αλάσκα, τα μηνύματα δεν είναι σαφή στην κατεύθυνση προετοιμασίας της τριμερούς συνάντησης, η οποία γνωστοποιήθηκε μετά την τελευταία επίσκεψη του Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο.

Τόσο η κατάσταση στο μέτωπο του πολέμου, όσο και οι δηλώσεις Ρώσων υπουργών θολώνουν το τοπίο. Από τη μία, το μπαράζ ρωσικών πυραύλων στην Ουκρανία το βράδυ της Τετάρτης. Από την άλλη, οι δηλώσεις του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, ο οποίος σημειώνει πως ο Πούτιν θα είναι έτοιμος να συμμετάσχει σε μια συνάντηση κορυφής με τον Ζελένσκι, όταν θα είναι έτοιμη η ημερήσια διάταξη, κάτι που μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει.

«Δεν έχει προγραμματιστεί καμία συνάντηση»

Ο Λαβρόφ, μιλώντας στην εκπομπή «Meet the Press with Kristen Welker» του NBC, υπογράμμισε ότι η Ρωσία συμφώνησε να επιδείξει ευελιξία σε μια σειρά από σημεία που έθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι «δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση» μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ουκρανού ομολόγου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς εντείνονται οι διπλωματικές προσπάθειες για την εξεύρεση λύσης στη σύγκρουση στην Ουκρανία.

«Δεν έχει προγραμματιστεί καμία συνάντηση (...), ο Πούτιν είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Ζελένσκι όταν η ημερήσια διάταξη αυτής της συνόδου κορυφής είναι έτοιμη. Και αυτή η ημερήσια διάταξη δεν είναι καθόλου έτοιμη», δήλωσε ο Λαβρόφ στη συνέντευξη του στο NBC που μεταδόθηκε σήμερα

Σύμφωνα με τον Λαβρόφ, η Ουάσινγκτον θα ήθελε τα εμπόλεμα μέρη να αποδεχτούν «αρκετές αρχές» για μια μελλοντική διευθέτηση, συμπεριλαμβανομένης της μη ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και των συζητήσεων για ανταλλαγές εδαφών. Αλλά «ο Ζελένσκι είπε «όχι» σε όλα αυτά», είπε ο Σεργκέι Λαβρόφ. «Πώς μπορούμε να συναντηθούμε με έναν άνθρωπο που προσποιείται ότι είναι ηγέτης» διερωτήθηκε ο Λαβρόφ.

Χθες ο Λαβρόφ είχε δηλώσει ότι η συνάντηση μεταξύ των προέδρων της Ρωσίας και της Ουκρανίας μπορεί να γίνει μόνο μετά από μια «λεπτομερή προετοιμασία» και «την επίλυση του ζητήματος της νομιμότητας» του Ζελένσκι.

Αποστάσεις κρατά ο Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε τη Δευτέρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι διοργανώνει μια διμερή συνάντηση μεταξύ Ζελένσκι και Πούτιν, μετά από κρίσιμες συνομιλίες με Ευρωπαίους ηγέτες στο Λευκό Οίκο — αλλά δεν έδωσε πολλές λεπτομέρειες. Ωστόσο, η Μόσχα μετά και τις δηλώσεις του Λαβρόφ φαίνεται ξεκάθαρα πως είναι απρόθυμη να δεσμευτεί για μια συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών.

Ο Τραμπ ξεκίνησε να κρατά αποστάσεις από μια πιθανή συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι με δήλωση που έκανε την Παρασκευή, τονίζοντας πως δεν είναι βέβαιος αν χρειάζεται να παρευρεθεί ο ίδιος σε αυτή την συνάντηση. Ωστόσο, όπως σημείωσε, θα προτιμούσε να μην παραστεί. Μάλιστα, δήλωσε σήμερα πως θα δει εάν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Ουκρανός ομόλογός του Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα εργαστούν από κοινού για να τερματιστεί ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία. «Θα δούμε εάν ο Πούτιν και ο Ζελένσκι θα εργαστούν από κοινού. Ξέρετε, είναι κάπως σαν το λάδι με το ξύδι. Δεν τα πάνε πολύ καλά, για προφανείς λόγους», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια μιας σύντομης συνομιλίας με δημοσιογράφους.

Ενώ ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι ο Ρώσος ηγέτης είχε συμφωνήσει σε μια πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση, προωθώντας την υποτιθέμενη ανοιχτή στάση του στις διαπραγματεύσεις ως σημαντική πρόοδο, Ευρωπαίοι διπλωμάτες και ηγέτες εξέφρασαν σκεπτικισμό ως προς το αν η Μόσχα ενδιαφέρεται πραγματικά για τον τερματισμό του πολέμου και είναι πρόθυμη να διαπραγματευτεί με καλή πίστη.

«Ξεχνάμε ότι η Ρωσία δεν έχει κάνει ούτε μία παραχώρηση και ότι είναι αυτή η επιτιθέμενη πλευρά», δήλωσε την Παρασκευή η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλλας.

Ο Ζελένσκι κατηγόρησε την Παρασκευή τη Μόσχα ότι καθυστερεί τις ειρηνευτικές συνομιλίες σε μια προσπάθεια να αποφύγει τις αυστηρές αμερικανικές κυρώσεις, τις οποίες ο Τραμπ έχει απειλήσει να επιβάλει στη Ρωσία και στους εμπορικούς της εταίρους εάν το Κρεμλίνο δεν συμμετάσχει.

«Πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει ό,τι είναι δυνατόν, ώστε η Ρωσία να μην μπορεί να συνεχίσει να αποφεύγει τη συνάντηση», δήλωσε ο Ουκρανός ηγέτης σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε στο Κίεβο. «Κάνουν ό,τι είναι δυνατόν, ώστε ο Πρόεδρος Τραμπ να μην τους επιβάλει κυρώσεις».

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε την ίδια άποψη τη Δευτέρα, πριν από τη συνάντηση στο Λευκό Οίκο. «Πιστεύω ότι ο πρόεδρος Πούτιν θέλει την ειρήνη; Η απάντηση είναι όχι. Αν θέλετε την ειλικρινή μου άποψη: όχι», δήλωσε.

Πέντε διπλωμάτες της ΕΕ, στους οποίους παραχωρήθηκε ανωνυμία για να ρίξουν φως στις ευαίσθητες κλήσεις, δήλωσαν στο Politico ότι συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό με τον Μακρόν. Εν τω μεταξύ, ρωσικοί πύραυλοι και drones συνεχίζουν να πέφτουν στις ουκρανικές πόλεις, σκοτώνοντας αμάχους και καταστρέφοντας υποδομές.

Ρούτε: Ζητά ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία

«Ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας» για την Ουκρανία ζήτησε από τους δυτικούς συμμάχους ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Μόσχα, προκειμένου να αποτραπεί οποιαδήποτε νέα εισβολή της Ρωσίας.

«Ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας θα είναι απαραίτητες, και αυτό προσπαθούμε να καθορίσουμε τώρα» για να διασφαλίσουμε ότι η Ρωσία «δεν θα επιχειρήσει ποτέ ξανά να καταλάβει ούτε ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο του ουκρανικού εδάφους», ανέφερε.

Ο Ρούτε προκρίνει από την πλευρά του δύο μορφές εγγυήσεων. Η πρώτη θα πρέπει να προβλέπει την ενίσχυση του ουκρανικού στρατού για να αποτρέψει τη Ρωσία να επιτεθεί και η δεύτερη θα πρέπει να αποτελείται από αμερικανικές και ευρωπαϊκές εγγυήσεις ασφαλείας. «Είναι σαφές ότι οι ΗΠΑ θα εμπλακούν», δήλωσε ο Μαρκ Ρούτε. «Αυτές οι εγγυήσεις ασφαλείας πρέπει να κρατήσουν».