Ρωσία: Κατηγορεί την Εσθονία για ψευδείς ισχυρισμούς περί παραβιάσεων

Μετά τις καταγγελίες για ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη που παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας, η Ρωσία περνά στην «αντεπίθεση».

Συγκεκριμένα, η Ρωσία κατηγόρησε την Εσθονία για fake news, υποστηρίζοντας ότι προσπαθεί να δημιουργήσει συγκρουσιακή ατμόσφαιρα.

Υπενθυμίζουμε ότι η Εσθονία κατήγγειλε την περασμένη Παρασκευή ότι τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη MiG-31 εισήλθαν στον εσθονικό εναέριο χώρο χωρίς άδεια και παρέμειναν για συνολικά 12 λεπτά πριν αναγκαστούν να αποχωρήσουν.

Ερωτηθείς για τη δήλωση αυτή, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου απάντησε ότι η Μόσχα δεν έχει ακούσει την Εσθονία να λέει ότι έχει αποδεικτικά στοιχεία για να στηρίξει αυτή την κατηγορία. Οι Ρώσοι πιλότοι ανέκαθεν επιχειρούσαν στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, πρόσθεσε.

Συνεδριάζει το ΝΑΤΟ

Όπως έγινε γνωστό από την Παρασκευή, το ΝΑΤΟ απάντησε στην παραβίαση σηκώνοντας ιταλικά F-35 για αναχαίτιση.

Σημειώνεται η Εσθονία ζήτησε έκτακτη συνεδρίαση του ΝΑΤΟ για διαβουλεύσεις δυνάμει του Άρθρου 4 της Συνθήκης του Βορείου Ατλαντικού. Για τον λόγο αυτό οι αντιπρόσωποι των 32 χωρών του ΝΑΤΟ θα συνεδριάσουν αύριο, Τρίτη, το πρωί στις Βρυξέλλες. Αυτή η συνεδρίαση του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου (NAC) σε επίπεδο πρεσβευτών θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του άρθρου 4 της συνθήκης του ΝΑΤΟ που προβλέπει διαβουλεύσεις μεταξύ των συμμάχων σε περίπτωση που απειλείται ένα από τα μέλη του.

Επιπλέον, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, γνωστοποίησε ότι οι ηγέτες της ΕΕ θα συζητήσουν για το περιστατικό στην επικείμενη Σύνοδο Κορυφής στην Κοπεγχάγη την 1η Οκτωβρίου. Μάλιστα, σε μήνυμά του έκανε λόγο για «μια ακόμη απαράδεκτη πρόκληση».

Συναγερμός και στην Πολωνία

Λίγη ώρα αργότερα σήμανε συναγερμός και στην Πολωνία, αφού ανέφερε ότι δύο ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη παραβίασαν τη ζώνη ασφαλείας της πλατφόρμας γεώτρησης της Petrobaltic στη Βαλτική Θάλασσα η οποία βρίσκεται εντός της ΑΟΖ της.

Η πολωνική συνοριοφυλακή έγραψε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X «Δύο ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν χαμηλή διέλευση πάνω από την πλατφόρμα Petrobaltic στη Βαλτική Θάλασσα. Παραβιάστηκε η ζώνη ασφαλείας της πλατφόρμας».