«Σήμα κινδύνου» από τις γερμανικές μυστικές υπηρεσίες για πόλεμο με τη Ρωσία πριν από το 2029

«Η Ρωσία είναι έτοιμη να εισέλθει σε ευθεία σύγκρουση με το ΝΑΤΟ», προειδοποίησαν οι γερμανικές μυστικές υπηρεσίες την Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, μια απειλή που θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί πριν από το 2029.

«Η Μόσχα έχει την πεποίθηση πως υπάρχει μια ρεαλιστική πιθανότητα να επεκτείνει τη σφαίρα επιρροής της προς τα δυτικά και να καταφέρει να κάνει την πολύ ισχυρότερη οικονομικά Ευρώπη να εξαρτηθεί τελικά από τη Ρωσία. Προκειμένου να επιτύχει αυτό το σκοπό, η Ρωσία δεν θα διστάσει, εάν χρειαστεί, να προχωρήσει σε ευθεία σύγκρουση με το ΝΑΤΟ», δήλωσε ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Μυστικής Υπηρεσίας (BND), Μάρτιν Γιέγκερ, σε ακρόασή του ενώπιον της Επιτροπής Κοινοβουλευτικού Ελέγχου της Μπούντεσταγκ στο Βερολίνο.

«Δεν πρέπει να επαναπαυθούμε στις δάφνες μας θεωρώντας πως μια πιθανή ρωσική επίθεση δεν πρόκειται να λάβει χώρα πριν από το 2029 το νωρίτερο. Βρισκόμαστε ήδη σήμερα εν βρασμώ», προσέθεσε σε δραματικό τόνο ο Γιέγκερ που ανέλαβε τα ηνία της BND μόλις στις 15 Σεπτεμβρίου.

Μια «παγωμένη ειρήνη»

Η προειδοποίηση έρχεται μετά την αύξηση ανησυχητικών επεισοδίων στην Ευρώπη τις τελευταίες εβδομάδες, όπως τα ρωσικά drones που εντοπίστηκαν πάνω από την Πολωνία ή την παραβίαση του εναερίου χώρου της Εσθονίας από τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη.

Ρωσικό drone που καταρρίφθηκε στην Πολωνία / Φωτ.: Reuters

Η Γερμανία έχει καταγράψει υπερπτήσεις drones, περιπτώσεις σαμποτάζ, ενώ το διαδίκτυο κατακλύζεται από παραπληροφόρηση και εμφανείς απόπειρες ξένης επιρροής, με την σκιά της Μόσχας να πλανάται πάνω από όλα αυτά τα περιστατικά.

«Επιεικώς μιλώντας, η Ευρώπη διανύει μια παγωμένη ειρήνη η οποία μπορεί ανά πάσα στιγμή να εκφυλιστεί σε βίαιη σύγκρουση. Πρέπει να προετοιμαστούμε για περαιτέρω κλιμάκωση», είπε, μεταξύ άλλων, στην ακρόασή του ο Γιέγκερ.

«Η Ρωσία δεν έχει ξεχάσει τον Ψυχρό Πόλεμο»

Ο Σίνεν Σέλεν, επικεφαλής της γερμανικής Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφαλείας (BfV) που κατέθεσε με τη σειρά του στην Επιτροπή, συμφώνησε: «Η Ρωσία επιδιώκει επιθετικά την πραγματοποίηση των πολιτικών φιλοδοξιών της εναντίον της Γερμανίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συμμάχων τους στη Δύση. Οι ρωσικές υπηρεσίες αλλάζουν διαρκώς τα επίπεδα κλιμάκωσης των δραστηριοτήτων τους με στρατηγικό στόχο την αποδυνάμωση των φιλελεύθερων δημοκρατιών».

Ένας Πολωνός αστυνομικός στέκεται κοντά σε ένα κομμάτι ρωσικού drone στην επαρχία Λούμπλιν, Polsat News μέσω REUTERS

«Ως αποτέλεσμα εντοπίζουμε ένα ευρύ φάσμα πράξεων κατασκοπείας, παραπληροφόρησης, παρεμβολών στην εσωτερική πολιτική σκηνή, σαμποτάζ και κυβερνοεπιθέσεων από ξένους δράστες και κράτη κατά της Γερμανίας», ανέφερε ο Σέλεν.

Και για να συμπληρώσει τη ζοφερή εικόνα, πρόσθεσε: «Η Ρωσία δεν έχει ξεχάσει τον Ψυχρό Πόλεμο. Αυτό σημαίνει πως όλα τα εργαλεία εκείνης της εποχής εξακολουθούν να βρίσκονται στη διάθεσή τους».

Η βρετανική ΜΙ5 προειδοποιεί τους βουλευτές: «Είστε στο στόχαστρο»

Σε αναβρασμό βρίσκεται όμως και το Ηνωμένο Βασίλειο όπου η ΜΙ5, η εσωτερική υπηρεσία ασφαλείας αρμόδια για την προστασία της χώρας από κατασκοπεία, τρομοκρατία και απειλές από ξένες χώρες, προχώρησε σε προειδοποίηση-σοκ προς τους βουλευτές, ενημερώνοντάς τους πως είναι στο στόχαστρο Κίνας, Ρωσίας και Ιράν μέσω κατασκοπείας.

Σε νέες οδηγίες που κοινοποιήθηκαν προς την Βουλή των Κοινοτήτων, η υπηρεσία προειδοποιεί πως οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι στο κοινοβούλιο και όσοι εργάζονται δίπλα τους, ίσως στοχοποιηθούν λόγω της πρόσβασής τους σε πληροφορίες, λόγω του προνομίου τους για χάραξη πολιτικής ή επηρεασμού της κοινής γνώμης αλλά και για τις σχέσεις τους με άλλους, επίσης στόχους.

Ο πολωνικός στρατός και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης επιθεωρούν τον τόπο του συμβάντος, μετά από ζημιά που προκάλεσε ρωσικό drone στην οροφή ενός κτιρίου κατοικιών στο Wyryki (φωτο: ΑΠΕ-ΜΠΕ/EPA/WOJTEK JARGILO POLAND OUT

Απόρρητα στοιχεία ή εσωτερική πληροφόρηση που είναι πολύτιμα για ξένες μυστικές υπηρεσίες είναι, ως εκ τούτου, ο Νο 1 στόχος τους. Ο σερ Κεν Μακάλουμ, γενικός διευθυντής της ΜΙ5, αναφέρει στο σημείωμα: «Όταν ξένα κράτη κλέβουν ζωτικές πληροφορίες του Ηνωμένου Βασιλείου ή χειραγωγούν τις δημοκρατικές διαδικασίες μας, δεν καταστρέφουν απλά την ασφάλειά μας βραχυπρόθεσμα. Διαβρώνουν τα θεμέλια της εθνικής κυριαρχίας μας και την ικανότητά μας να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των πολιτών μας».

Επιμέλεια: Βασιλική Κουκίου